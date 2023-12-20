Роман Абрамович остаётся под санкциями ЕС - Виктор Янукович добился исключения из списка

Судьи постановили, что участие олигарха в деятельности сталелитейной компании Evraz оправдывает санкции, и что миллиардер, являющийся гражданином ЕС, все еще может использовать заблокированные средства для удовлетворения основных нужд.

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Нефтяной магнат, бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович не смог убедить судей в том, что замораживание активов и запрет на поездки, введенные после российского вторжения в Украину в феврале 2022 г. из-за близости олигарха к Кремлю, являются нарушением его прав.

Параллельные меры, введенные Великобританией в прошлом году, заставили Абрамовича продать футбольный клуб "Челси", хотя миллиардные доходы от сделки были структурированы таким образом, чтобы он не смог извлечь из неё выгоду.

ЕС ввел санкции против почти 2000 физических и юридических лиц в связи с войной в Украине, пытаясь ослабить российскую экономику и повлиять на ближайшее окружение президента Путина. В понедельник блок добавил еще 140 имен и ограничил импорт российских алмазов.

Суды ЕС уже отклонили апелляции на санкции, поданные Евгением Пригожиным, лидером группы наёмников "Вагнер", который погиб в августе при попытке мятежа против Путина, и Германом Ханом, бизнесменом, попавшим под санкции одновременно с Абрамовичем.

Абрамович первоначально сделал свое состояние в российской государственной нефтяной компании "Сибнефть", а затем стал крупным акционером Evraz. Несмотря на отрицания олигарха, ЕС утверждает, что своим состоянием он обязан связям с Путиным.

В прошлом году Абрамович попросил суд исключить его из списка акционеров на март 2022 года, а также потребовал от ЕС пожертвовать 1 млн евро в качестве компенсации благотворительному фонду для жертв войны.

Представители Совета и адвокаты Абрамовича и Януковича не ответили на просьбу о комментарии.

Януковичу с сыном повезло больше

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр 20 декабря добились в Европейском суде общей юрисдикции отмены включения в санкцонный список ЕС (в 2014 г.) после успешной апелляции.

Судьи постановили, что Совет ЕС, объединяющий страны-члены, "допустил ошибку в оценке", когда внес имена Януковича и его сына в санкционные списки, поскольку чиновники не смогли доказать, что суд над ними в Украине был справедливым, постановили судьи.

Янукович был свергнут с поста президента Украины в 2014 году после попытки сближения с Владимиром Путиным и последующей Революции достоинства, и сейчас проживает в России (согласно судебным документам, в Ростове-на-Дону).

Его адвокаты утверждали, что обвинение в государственной измене, вынесенное украинским судом, было политически мотивированным и процессуально несправедливым, и что он не смог обжаловать отдельное обвинение в коррупции.

Его сын Александр Янукович также обвинялся в сделках с пророссийскими сепаратистскими группировками в Донбассе, но судьи заявили, что не может быть презумпции законности украинского судопроизводства.

Генеральный суд ЕС отменил решение о включении этой пары в санкционный список ЕС 2014 г. и обязал Совет оплатить судебные издержки.