В Евросоюзе согласована крупная миграционная реформа

В Евросоюзе сделан важный шаг к принятию Пакта о миграции и убежище. Страны ЕС пытаются не допустить нового кризиса с беженцами

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Страны Евросоюза договорились проявлять больше солидарности друг с другом в управлении миграцией, улучшить проверки на внешних рубежах ЕС, быстрее рассматривать заявления от желающих получить защиту и облегчить репатриацию тех, кому в статусе беженца отказано. Предварительное соглашение об этом было достигнуто после долгих переговоров под председательством Испании. Оно ещё должно пройти официальную ратификацию прежде, чем стать частью так называемого «Пакта ЕС о миграции и убежище».

Большим новшеством стал «обязательный механизм солидарности» для стран Евросоюза, которые первыми и больше других принимают нелегальных мигрантов. Другие государства должен помогать этим странам, переселяя на свою территорию потенциальных беженцев и беря на себя часть расходов, связанных с миграцией и репатриацией.

Решено создать на союзном уровне "пул солидарности", в который будут поступать для расселения по ЕС как минимум 30 тыс просителей убежища в год и взносы стран-членов в размере 600 миллионов евро.

Государства, испытывающие особенно сильный наплыв нелегалов, смогут попросить Еврокомиссию объявить «кризисную ситуацию», что позволит им отсылать больше людей и получать дополнительную финансовую помощь.

Хуан Фернандо Лопес Агилар, депутат Европарламента, докладчик по кризисному регулированию:

Еврокомиссия требует, чтобы помощь солидарности распространялась на всё государство, в котором объявлена и длится более 12 месяцев кризисная ситуация. Такие меры реагирования рассчитаны на максимальный период в 12 месяцев.

Проверки на внешних границах людей, которые пытаются её пересечь, ограничиваются 12 неделями. Про просьбе стран-членов заявки на предоставление убежища определенных групп могут рассматриваться быстрее, чтобы в случае отказа поскорее возвращать этих лиц на родину. Это правило относится к мигрантам, прибывающим из стран, где их не рассматривают как угрозу для национальной безопасности и не собираются преследовать. Биометрику таких лиц введут в базу данных, чтобы им было труднее проситься в другую страну.

Фабьен Келлер, парламентский докладчик по вопросам убежища:

Такие пограничные процедуры в основном касаются людей, имеющих очень мало шансов получить убежище. Они прибыли из стран, которые не находится в состоянии войны. Там они не рискуют подвергнуться преследованиям. Зачастую это мигранты, приехавшие искать в Европе работу. Это недопустимо. Нет права нелегально пересекать границы, чтобы трудоустроиться. Для этого необходимо получить визу и разрешение на работу.

Однако сохраняется основной принцип Дублинское регламента, согласно которому мигрант может попросить убежища только в первой в стране ЕС, куда он прибыл. Но сделаны исключения для образованных людей.

Томас Тобе, докладчик Европарламента по вопросам миграции и убежища

Мы связали получение убежища с наличием диплома. Если у человека есть образование или он течение последних шести лет поддерживал тесные связи с определенной страной-членом, у него будет право остаться в этом государстве. Я назвал только один пример.

Новые правила теперь должны быть окончательно одобрены Европарламентом и Советом ЕС. Общественные организации, работающие в этой сфере, уже заявляют, что эта сделка ущемляет права мигрантов и подлинных беженцев.