Новые опросы свидетельствуют о расколе общественного мнения по поводу дальнейшего расширения Европейского союза. Тем временем на саммите на этой неделе должны быть приняты важные решения по заявкам стран-кандидатов на членство в ЕС

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По данным опроса шести стран ЕС, проведенного во вторник Европейским советом по международным отношениям (ECFR), ни одна из нынешних стран-кандидатов на вступление в блок не пользуется поддержкой большинства, несмотря на то, что респонденты не против присоединения Украины, Молдавии и Черногории.

Взгляды опрошенных различаются в зависимости от того, являются они гражданами "старых" или "новых" стран-членов ЕС. В Австрии, Германии, Франции и Дании преобладает мнение, что Евросоюзу не следует в ближайшее время принимать новых членов, в то время как в Польше и Румынии сильна поддержка расширения.

Результаты исследования были получены в то время, как лидеры Евросоюза и Западных Балкан готовятся обсудить вопрос о принятии стран этого региона в ЕС на саммите в Брюсселе в среду, а также в преддверии рассмотрения на этой неделе заявок на вступление Украины, Молдавии и Грузии.

Десять стран, расположенных по соседству с ЕС, в том числе семь западнобалканских, являются официальными или "потенциальными" кандидатами на вступление в блок, состоящий из 27 стран.

Война России против Украины придала ощущение срочности традиционно вялому процессу утверждения новых членов, поскольку ЕС стремится укрепить свою геополитическую мощь за счет интеграции своего восточного фланга.

В прошлом месяце Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией. Этот процесс должен быть одобрен лидерами ЕС на саммите, который начнется в четверг.

Но венгерский премьер Виктор Орбан выразил свое решительное несогласие, угрожая наложить вето на открытие переговоров с Украиной и сорвать планы ЕС по её принятию в свой состав, в то время, когда поддержка Киеву со стороны Запада ослабевает.

Непостоянный аппетит к расширению

Во всех странах, опрошенных ECFR, 37 % опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС, а 33 % выступают против.

Респонденты также в целом не возражают против членства Молдавии, которая до сих пор двигалась параллельным с Украиной курсом на вступление, и Черногории, которая считается наиболее продвинутой на Западных Балканах в следовании экономической и внешней политике ЕС.

Однако большинство (51 %) выступают против вступления в ЕС Турции, а мнения по многим западнобалканским странам разделились - более чем каждый третий выступает против вступления в ЕС Косова (37 %), Сербии (35 %) и Албании (35 %).

Интерес к расширению также колеблется между странами, в которых проводился опрос, причем австрийцы настроены наиболее скептически среди всех респондентов. 53% из них заявили, что они против пополнения ЕС новыми членами в ближайшее время. Ошеломляет то, что 72 % австрийцев выступают против вступления Турции, а более половины также против членства Косова и Украины.

Респонденты в Румынии и Польше в целом были гораздо более открыты к вступлению новых стран, при этом в Румынии наибольшее сопротивление было оказано Украине (29 % против), а в Польше - Турции (26 % против).

Мнения не всегда разделяются по линии восток-запад или север-юг: датские респонденты больше всего поддерживают членство Украины в ЕС. 50% процентов датчан считают, что Киев должен иметь возможность присоединиться к блоку, в Австрии этот показатель опускается до 28 %.

Последствия вступления Украины вызывают опасения

Потенциальные последствия вступления Украины в Европейский союз также беспокоят европейцев. В среднем 45 % респондентов во всех шести странах, участвовавших в опросе, опасаются, что безопасность ЕС будет подорвана, если Украина станет его членом.

И это несмотря на то, что лидеры ЕС утверждают, что членство Украины необходимо для защиты безопасности блока и сдерживания имперских амбиций Путина.

Почти каждый четвертый (39%) также опасается, что экономика блока пострадает, если Украина станет его членом.

Возможная интеграция Украины, чей ВВП на душу населения в три раза меньше, чем в Болгарии, самой маленькой экономике ЕС, вызывает опасения того, что Киев дестабилизирует бюджетную структуру блока. Это приведет к тому, что многие страны ЕС, которые сейчас больше получают из общей казны, чем вносят в неё, превратятся из нетто-бенефициаров в нетто-плательщиков.

Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо в прошлом также высказывали сомнения по поводу вступления Украины из-за опасений по поводу высокого, по их мнению, уровня коррупции в стране, который может нанести ущерб высоким стандартам ЕС.

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В прошлом месяце Еврокомиссия в порядке исключения дала добро на начало переговоров с Украиной и Молдавией, несмотря на то, что они ещё не провели некоторые из необходимых для членства реформ.