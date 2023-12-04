Экопоселение в Нидерландах : самодостаточность при поддержке ЕС

Экологичность, устойчивость, самодостаточность - поселение Бёкель в Нидерландах функционирует с опорой на эти принципы. Здесь не теряют ни капли воды и строят из дерева и конопли.

С неба дома экопоселения Бёкель похожи на цветы. Эта уникальная коммуна живет практически на полном cамообеспечении, не загрязняет атмосферу и признана самой устойчивой в Нидерландах. Проект экопоселения стал итогом совместных усилий и финансирования ЕС и властей на местах.

Ад Влемс, менеджер Бёкель, напоминает: "К 2030 году половина человечества будет испытывать проблемы, связанные с изменением климата. Мы стараемся быть самодостаточными в плане продовольствия, воды и значительного объема энергии. Бёкель - часть глобального проекта экопоселений, где стараются стать более устойчивыми".

Поселение - это 36 инновационных квартир, в которых живут совокупно 48 взрослых, ярых сторонников циркулярной экономики. Аннмари обитает здесь уже полтора года. Ее жилище построено из биоматериалов, таких как дерево и конопля. "Конопля - прекрасный материал, который отлично изолирует дома и делает их более здоровыми, - убеждено рассказывает женщина. - Наши здания улавливают больше CO2, чем выбрасывают в воздух А еще здесь есть прекрасный сад, где мы стараемся выращивать еду для всех 50 обитателей поселения".

Жители культивируют так называемый "лесной сад" где фрукты и овощи посажены прямо среди деревьев и кустарников. Это делает огород более устойчивым к проливным дождям, засухе и жаре...

Общий бюджет проекта экопоселения - 10 миллионов евро, из которых два с половиной миллиона предоставила провинция Северный Брабант, еще миллион выделен в рамках Европейской политики сплочения, еще 500 тысяч евро поступили от министерства энергетики и климата Нидерландов.

Бёкель стал площадкой для всевозможных инноваций, таких как система отопления "Сезар", которая аккумулирует энергию, производимую 600 солнечными панелями. Хонни ван дер Ворст, отвечающая за связи с общественностью экопоселения, рассказывает: "Хранилище разогревается до 450 градусов, затем тепло используется для обогрева полов в домах. Это циркулярный подход, система, которая не выбрасывает CO2".

Поселение получило несколько наград за экологичность зданий и образа хозяйствования. Здесь принимают всевозможные меры, чтобы лучше подготовиться к завтрашнему дню.