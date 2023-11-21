Еврокомиссия заявила во вторник, что будет и дальше выплачивать помощь палестинским территориям в этом месяце. Брюссель сообщил, что проверка не выявила перераспределения средств ЕС в пользу террористических группировок

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9 октября была начата "срочная проверка" с целью убедиться, что финансовая помощь Евросоюза на нужды развития не попадет в руки ХАМАС, группировки, признанной блоком террористической. За два дня до этого боевики из Газы убили 1200 человек и похитили еще 240 в результате серии нападений на израильские поселения близ границы с сектором.

Из 119 проверенных ЕС контрактов на общую сумму 331 млн евро 88% были одобрены для будущих платежей.

"Наш анализ не выявил на данном этапе нарушений контрактных обязательств, и поэтому мы продолжим реализацию нашего текущего портфеля помощи Евросоюза Палестине", - заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

Во вторник в беседе с Euronews посол Палестинской автономии в ЕС приветствовал это решение. Абдельрахим Альфарра заявил, что блок не выплачивал деньги Палестинской автономии с момента нападения ХАМАСа 7 октября. "Палестинцам нужны эти деньги, чтобы выжить, - сказал он.

Однако Еврокомиссия утверждает, что поскольку проверка была завершена быстро, не были задержаны никакие выплаты Палестинской автономии или Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Аудит выявил возможную утечку средств в террористические организации, - сказал высокопоставленный чиновник. - Два финансируемых ЕС проекта на палестинских территориях были приостановлены после "серьезных" обвинений в том, что группы гражданского общества использовали средства для разжигания ненависти".

В ходе расследования этих двух случаев Еврокомиссия решила включить в контракты с израильскими и палестинскими общественными организациями дополнительные меры контроля, включая новый пункт о борьбе с разжиганием ненависти.

Европейский Союз является крупнейшим донором помощи палестинцам в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан. В период с 2021 по 2024 год ЕС выделит 1,18 млрд евро, чтобы поддержать местную экономику и предотвратить дальнейшее обнищание населения.