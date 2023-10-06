За Нобелевской премией в масках? Разбираемся в #CUBE

Вирусное фото с учеными-медиками в масках вызвало волнение в соцсетях: неужели они сами сомневаются в своем изобретении?

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Лауреаты Нобелевской премии по медицине принимали свою награду в масках? Некоторые пользователи социальных сетей считают, что это означает: создатели базы для вакцины от Covid-19 не доверяют своей инновации.

Давайте разберемся, что же стоит за этим вирусным утверждением.

В этом году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена Каталин Карико и Дрю Вайсману за их работу по созданию мРНК-вакцин, которые сыграли решающую роль в борьбе с распространением вируса COVID-19.

Эта же технология мРНК в настоящее время исследуется на предмет ее применения для лечения других заболеваний, в том числе рака.

В то же время, по мнению некоторых пользователей социальных сетей, ученые, получившие награды, не доверяют даже своей собственной технологии.

Чтобы проверить, правда это или нет, мы взяли "вирусную" фотографию и провели обратный поиск изображений. Мы нашли оригинал на сайте Alamy, специализирующемся на стоковых фотографиях.

Снимок относится к апрелю 2022 года - более чем за год до церемонии вручения Нобелевской премии. В подписи к снимку также указано, что он был сделан в Токио во время церемонии вручения Японской премии, а не в Швеции, где определяются лауреаты Нобелевской премии.

Японская премия - это ежегодное мероприятие, на котором награждаются пионеры в области науки и техники. И Япония отказалась от обязательного ношения масок довольно поздно по сравнению с другими странами мира - только в марте 2023. Так что вполне вероятно, что в апреле 2022 года во время церемонии награждения лауреаты все равно были обязаны их надевать.

На официальной видеозаписи церемонии вручения Японской премии 2022 года видно, что все присутствующие закрывают лица, не только Карико и Вайсман.

Более того, оба ученых, принимая Нобелевскую премию в этом году, отмечали свои достижения с открытыми лицами.