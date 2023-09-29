By Euronews

Еврозона: в сентябре инфляция упала до 4,3% в годовом исчислении (Евростат)

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Годовой уровень инфляции в еврозоне упал до 4,3% в годовом исчислении в сентябре после 5,2% в августе, достигнув самого низкого уровня с октября 2021 года, сообщил Евростат в пятницу.

Этот показатель оказался лучше ожиданий аналитиков Factset, которые в среднем ожидали замедления темпов роста до 4,5%. Тем не менее, инфляция в 20 странах, использующих единую валюту, все еще остается значительно выше целевого показателя в 2%, установленного Европейским центральным банком (ЕЦБ).