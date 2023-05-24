Еврокомиссия советует "свернуть энергетическую поддержку"

Еврокомиссия призывает восстановить в ЕС бюджетную дисциплину. Брюссель также рекомендует столицам отменить к концу этого года меры по смягчению эффекта от высоких цен на энергию.

Брюссель рекомендует всем столицам Евросоюза отменить к концу этого года меры по смягчению эффекта от высоких цен на энергию, которые влетели после вторжения России в Украину. Правительства ЕС потратили значительные средства, чтобы сдерживать топливную инфляцию, субсидировать энергоёмкое производство, помогать гражданам и бизнесу оплачивать возросшие счета за электричество и газ.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони посоветовал восстанавливать бюджетную дисциплину, пока в основном в союзном масштабе:

«Главная мера - это сворачивание общих мер энергетической поддержки. Я думаю, что в этом у вас может быть больше пространства для маневра. Но конечно, мы не слишком вмешиваемся в налоговую политику разных стран-членов».

Правило ограничения бюджетного дефицита тремя процентами были приостановлено во время пандемии коронавируса, но оно опять должно вступить в силу в 2024 году. В учреждениях Евросоюза и странах-членах решают, как стимулировать экономический рост и капиталовложения при одновременном сокращении государственных расходов.

Еврокомиссар Джентилони отметил некоторые положительные тенденции в восстановлении и предостерёг от введения мер строгой экономии:

«Несмотря на то, что у нас снижается уровень долга, снижается уровень дефицита по отношению к ВВП, нам нужна более осторожная фискальная политика. Мы не должны снова входить в спираль, как в предыдущих кризисах, когда постепенного сокращался, сокращался, сокращался уровень государственных инвестиции».

Еврокомиссия указывает, что требования к бюджетному дефицита не выполняет 14 стран, среди которых Франция, Германия, Италия. А критерии долга не соответствуют правилам в трёх странах - Италии, Франции и Финляндии.

В следующем году могут начаться процедуры наказания государств за превышение дозволенного дефицита.