Совет Европы объявил о создании "реестра ущерба", нанесенного Украине

Euronews

Страны-члены Совета Европы на саммите в Рейкьявике решили создать "реестр ущерба", нанесенного Украине в результате российской агрессии. Это первый шаг к выплате компенсаций пострадавшим.

Лидеры 46 стран-членов Совета Европы приняли решение создать "реестр ущерба", причиненного агрессией Российской Федерации в Украине. Это первый шаг к созданию международного механизма по выплате компенсаций.

На саммите, проходившем во вторник и в среду в столице Исландии Рейкьявике, представители европейских стран пришли к выводу, что режим Владимира Путина должен выплатить компенсации пострадавшим в Украине и помочь восстановить страну после завершения конфликта.

"Этот саммит в Рейкьявике ясно показывает, что Путин потерпел неудачу в своих расчетах. Он хотел разделить Европу, а добился обратного. Мы в Европе стоим ближе друг к другу, чем когда-либо прежде. Это наше совместное послание из Рейкьявика", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Новая организация будет базироваться в нидерландской Гааге и, вероятно, будет включать в себя комиссию по претензиям и компенсационный фонд.

Тем не менее пока остается открытым вопрос: как именно будет оплачиваться нанесенный Украине ущерб и как привлечь виновных к ответственности.

Премьер-министр Украины внес свои предложения.

"Сегодняшнее решение о создании этого реестра, без сомнения, является историческим. Теперь мы должны подготовить необходимую правовую базу для конфискации российских активов и создать компенсационный фонд. То есть комплексный подход включает в себя создание международного трибунала", — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что организация намерена поддержать международные усилия по созданию судебного органа в целях преследования преступления агрессии — вторжения в другую страну.

К этим усилиям также присоединились США, Япония и Канада, которые участвуют в работе Совета Европы в качестве стран-наблюдателей.