Европейская экономика растет быстрее, чем ожидалось — Еврокомиссия

Еврокомиссия опубликовала новый экономический прогноз. Согласно ему, ВВП в ЕС поднимется до уровня в 1,0% в 2023 году и в 1,7% в 2024 году. В предыдущем прогнозе говорилось о 0,8% и 1,6% соответственно.

Европейская экономика продолжает демонстрировать устойчивость в непростом глобальном контексте, и Еврокомиссия в своем весеннем прогнозе предполагает, что в ближайшие два года её темпы роста будут выше, чем ожидалось.

Это связано со снижением цен на энергоносители, решением проблемы с поставками и сильным рынком труда, поддержавшим умеренный рост в первом квартале 2023 года, раз и навсегда развеяв опасения относительно рецессии.

Начало года прошло лучше, чем ожидалось, что повышает прогноз роста экономики ЕС до 1,0% в 2023 году (по сравнению с 0,8% в зимнем промежуточном прогнозе) и до 1,7% в 2024 году (1,6% зимой).

Прогноз для еврозоны имеет аналогичный характер: рост ВВП теперь ожидается на уровне 1,1% и 1,6% в 2023 и 2024 годах соответственно.

Ожидается, что Ирландия продемонстрирует самый высокий рост среди 27 стран-членов блока: 5,5% в этом году и 5,0% в 2024 году. При этом в Швеции и Эстонии в этом году ожидается сокращение ВВП на -0,5% и -0,4% соответственно. Таким образом, для Таллина 2023 год станет вторым годом подряд с отрицательным ростом. Напротив, в 2024 году прогнозируется значительный подъем и рост на 3,1%.

Главная экономическая держава блока, Германия, в этом году продемонстрирует скромный рост, всего на 0,2%, а в следующем году — на 1,4%. У Франции в этом году показатели немного лучше — 0,7%, в следующем году они удвоятся.

Но не все новости одинаково хороши. На фоне сохраняющегося базового ценового давления инфляция также была пересмотрена в сторону повышения по сравнению с зимним периодом, и теперь прогнозируется на уровне 6,7% в 2023 году и 3,1% в 2024 году при более низком прогнозе для еврозоны.

Больше всего пострадает Венгрия, где инфляция в этом году достигнет 16,4%, за ней следуют Чехия и Польша с показателями, близкими к 12%.

Люксембург, Бельгия и Испания, вероятно, будут иметьсамые низкие показатели инфляции — от 3% до 4% в этом году.

"Экономика ЕС держится очень хорошо перед лицом агрессии России против Украины, что привело к повышению сегодняшнего прогноза роста на 2023 год, — говорится в заявлении вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. — При явном снижении цен на энергоносители правительства должны иметь возможность постепенно отказаться от мер поддержки и снизить долговое бремя".

Заметно более низкие цены на энергоносители прокладывают свой путь через экономику, снижая производственные затраты компаний. Потребители также отмечают уменьшение счетов за электроэнергию, хотя частное потребление будет оставаться сдержанным, поскольку рост заработной платы отстает от инфляции.

После пика, достигнутого в 2022 году, базовая инфляция продолжила снижаться в первом квартале 2023 года на фоне резкого замедления роста цен на энергоносители. Однако базовая инфляция (базовая инфляция без учета цен на энергоносители и непереработанные продукты питания) оказалась более устойчивой.

В марте она достигла исторического максимума в 7,6%, но, по прогнозам, в течение прогнозируемого периода она будет постепенно снижаться по мере того, как прибыль будет поглощать давление более высоких зарплат и ужесточатся условия финансирования.

"Инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось, но, по прогнозам, она будет постепенно снижаться в течение оставшейся части 2023 года и в 2024 году. А улучшение состояния государственных финансов будет продолжаться по мере постепенной отмены мер поддержки энергетики", — заявил журналистам еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Еврокомиссия ежегодно публикует два комплексных прогноза (весной и осенью) и два промежуточных прогноза (зимой и летом). Промежуточные прогнозы охватывают годовой и квартальный ВВП и инфляцию на текущий и следующий год для всех государств-членов, а также агрегированные показатели ЕС и еврозоны.

Следующий экономический прогноз Еврокомиссии обновит прогнозы ВВП и инфляции и, как ожидается, будет представлен в июле 2023 года.