Президент Марселу Ребелу де Соуза назвал задачами Евросоюза на год: мир в Украине и победу над популизмом. Его Португалия - единственная в ЕС страна, которую не устраивает дата выборов в Европарламент.

Президент Португалии считает, что Европейскому Союзу нужно в течение одного года одержать две победы. Первая - это добиться мира в Украине, а вторая - одолеть популизм на общеевропейских выборах. Выступая в среду на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, Марселу Ребелу де Соуза посоветовал депутатам и своим коллегам не просто реагировать на кризисы, а предвидеть развитие событий и делать важные шаги решения заранее. Среди таких шагов португальский руководитель назвал заключение политических и торговых соглашений по всему миру:

«Европейский Союз не может забыть или оставить замороженными из-за своего эгоизма партнёрские отношения и соглашения с такими континентами, как Африка, Латинская Америка и, по многим аспектам, Азия. ЕС не может игнорировать то, что через какое-то время приведёт только к большим проблемам, а именно в миграцию и определение роли Европы в мире. Национальный эгоизм должен уступить ценностям Евросоюза."

Ребелу де Соуза также обсудил с председателем Европарламента дату выборов в него в следующем году. Президент предвидит, что может быть непросто убедить избирателей в необходимости пойти на участки для голосования, если оно будет назначено на выходные или на дни непосредственно перед праздником, когда многие люди предпочитают отдыхать. Отмечая свой национальный день 10 июня (а это будет понедельник), Португалия единственной из стран-членов ЕС выступила против предложенных дат с 6-9 июня 2024 года. Парламентский спикер Роберта Метсола намерена обеспечить единодушие по этому вопросу среди электоратов:

« Я знаю, что это не идеальный уикэнд для Португалии, это проблема ещё для нескольких стран. Но каждые выходные представляют для кого-то из избирателей какую-то сложность. Мы всё ещё ждём официального подтверждения даты. А пока наша задача - склонить как можно больше людей к участию в голосовании».

Возможно, Евросоюзу не удастся определить дату, устраивающую Португалию. Тогда она может изменить свою традицию воскресных выборов и дать гражданам возможность проголосовать досрочно или удалённо.