Еврокомиссия: страны ЕС должны сконцентрироваться на выплате госдолга

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Еврокомиссия представила обещанную реформу фискальных правил. Её основная цель — сократить сумму долга европейских стран, накопившуюся за несколько лет экономических трудностей. Предполагается, что правительство каждой из стран-членов блока в индивидуальном порядке договорится с Брюсселем о деталях, а затем у него будет четыре года на выполнение одобренного плана. В случае неуспеха страну ожидают финансовые санкции.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, далеки от 1960-х годов. Государственный долг резко вырос, как и наши инвестиционные потребности. Таким образом, сегодняшние предложения касаются обоих этих аспектов. Мы называем их Пактом о стабильности и росте, целью которого является более постепенное, но более стабильное снижение уровня долга и содействие устойчивому и инклюзивному росту за счет инвестиций и реформ", — заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Еврокомиссия не назвала численный показатель, на который долг должен был бы снижаться каждый год. Это не понравилось Германии, которая призывала ежегодно сокращать долг на 1% ВВП.

Помогут ли новые меры избежать нового раунда жесткой экономии? Аналитики сомневаются.

"Мне жаль это говорить, но практически везде в Европе потребуется жесткая экономия. Есть лишь несколько стран, таких как Дания, Швеция и Люксембург, которым не придется этого делать. Причина в том, что страны пошли на чрезмерные расходы во время пандемии Covid-19. Затем, в 2022 году, произошел большой энергетический шок, и правительства снова оказали огромную фискальную поддержку домохозяйствам и компаниям, помогая им снизить траты на энергию. К сожалению, этому придется положить конец", — считает экономист из Института Брейгеля Цсолт Дарвас.

Теперь предложение Еврокомиссии обсудят в правительствах европейских стран. Его также необходимо согласовать с Европарламентом.