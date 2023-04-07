Больше половины стран Евросоюза судятся в Венгрией за её закон, направленный, по их мнению, против ЛГБТ-сообщества. Будапешт считает это посягательством на независимость страны и демократию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто:

"Мы не пойдём на компромисс в вопросе о защите наших детей, на которую направлен этот закон. Это не только решение правительства и парламента, это воля народа, выраженная на референдуме. Это решение, принятое на самом высоком уровне демократии. Поэтому мы будем стоять на защите венгерских детей, независимо от того, сколько стран решат присоединиться к судебному процессу против нас".

Венгерский закон запрещает показывать несовершеннолетним по телевидению и в школах изображения, связанные с гомосексуализмом и изменением пола. Еврокомиссия считает, что он нарушает основные права, а также ряд правил единого рынка.

Брюссель возбудил дело против Будапешта в Европейском суде в июле 2022 года. В общей сложности 15 стран Евросоюза присоединились к иску. В их числе: Бельгия, Люксембург Нидерланды, Ирландия, Португалия, Мальта, Греция, Дания, Австрия, Швеция, Финляндия, Словения, Испания, а также крупнейшие в ЕС Германия и Франция. Срок для присоединения к тяжбе закончился 6 апреля.

Венгерский закон осудили как гомофобный депутаты Европарламента.