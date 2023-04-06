Фон дер Ляйен: "Поставки Пекином оружия РФ серьезно навредили бы отношениям между ЕС и КНР"

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Евросоюз надеется, что Китай не будет оказывать военную помощь России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии, находящаяся с визитом в Пекине.

"Мы рассчитываем, что Китай не станет прямо или косвенно поставлять какое-либо оружие России, - сказала Урсула фон дер Ляйен журналистам. - Я хочу чётко заявить, что вооружение агрессора является явным нарушением международного права. Это серьёзно навредило бы отношениям между ЕС и КНР".

Евросоюз ожидает, что Китай будет продвигать "справедливый мир" в Украине, основанный на уважении суверенитета этой страны".

Глава Еврокомиссии выступала на пресс-конференции после двух встреч с председателем КНР Си Цзиньпином: первой совместно с президентом Франции Эммунуэлем Макроном и второй - с глазу на глаз. С ней также встретился премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«В ходе наших сегодняшних переговоров я подчеркивала, что твердо поддерживаю мирный план президента Зеленского. Я также приветствовала некоторые принципы, которые были выдвинуты Китаем. В частности, это касается вопроса ядерной безопасности и снижения рисков, а также заявления Китая о неприемлемости ядерных угроз или применения ядерного оружия", - заявила глава Еврокомиссии.

Она также призвала Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы удержать президента России Владимира Путина от исполнения его недавней угрозы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

«Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, несёт большую ответственность за то, как он использует свою дружбу с Россией", - сказала фон дер Ляйен.