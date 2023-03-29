Почему многие на Глобальном Юге поддерживают Россию, а не Украину?

Не все выступают против Путина.

В то время как Запад, в основном, сплотился вокруг Украины, пообещав сделать все необходимое, чтобы помочь отбить вторжение российских войск, многие на Глобальном Юге придерживаются совершенно иного мнения.

Конечно, Глобальный Юг слишком обширен, и отношение к разрушительной войне, которая продолжается уже 14-й месяц, значительно различается в Латинской Америке, Африке, Азии и Океании.

Однако опросы общественного мнения в таких странах, как Китай, Индия и Турция, показывают явное желание, чтобы война закончилась прямо сейчас - даже если это означает, что Украине придется отдать свои территории.

"Если взять глобальную картину, то поддержка Украины и Запада в борьбе с Россией не является абсолютно твердой - с большой долей вероятности", - говорит Пол Роджерс, профессор международной безопасности в Университете Брэдфорда.

"Антиамериканизм"

Так, в частности, на Ближнем Востоке, утверждает эксперт, прошлые военные интервенции США и их союзников породили циничное отношение к действиям Запада в Украине.

Однако, вместо того, чтобы вылиться в поддержку России, которая "есть у немногих стран на уровне руководства или общественности", по словам Роджерса, боевые действия воспринимаются скорее как "чума на оба дома".

"Это не рассматривается так, что хорошие парни на Западе против плохих парней в России, - сказал он в интервью Euronews. - Говорят о том, что вторжение Москвы не отличается от того, что делали западные страны".

Протестующие в Тегеране жгут американские флаги, 2018 год Ebrahim Noroozi/AP

Более 929 000 человек были убиты в зонах военных действий после 11 сентября в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах, где западные военные сыграли значительную роль в катастрофическом насилии.

По оценкам экспертов, во много раз большее число людей погибло из-за отголосков войны.

Воспоминания о колониализме

Глубокие исторические проблемы также влияют на то, как война в Украине воспринимается в других странах.

"На большей части Глобального Юга, особенно в Африке южнее Сахары, Россия не воспринимается как одна из великих колониальных держав, которая контролировала их на протяжении веков, в отличие от других европейских держав", - объясняет Роджерс.

Однако, продолжает эксперт, "большая часть мира просто не знает о масштабах торговли оружием, власти и коррупции в России".

Хотя колониальное наследие не порождает пророссийских настроений, так как большинство людей прекрасно понимает, насколько тяжела война для украинцев, в целом, полагает эксперт, они испытывают "меньшую симпатию к позиции Запада".

Наследие колониализма вызывает много споров.

Критики указывают на зверства, расизм и эксплуатацию, совершенные европейцами по всему миру, в то время как защитники утверждают, что он принес экономическое и политическое развитие.

Многие утверждают, что контроль России над частями Центральной Азии и Восточной Европы, включая Украину, при СССР был равносилен колониализму.

"Россия занимает хорошую геополитическую позицию"

Но Глобальный Юг думает не только сердцем, но и головой.

Хотя и не так сильно, как, например, Китай, Москва за последние десятилетия установила прочные экономические связи и стратегические партнерства во многих странах мира.

"Торговые связи очень важны, - говорит Иван Клыщ, аналитик российской внешней политики. - Такие страны, как Бразилия и Индия, инвестируют в хорошие отношения с Россией, потому что считают, что это поможет их собственным международным повесткам дня".

Мнения в мире сильно разделились относительно введения санкций против России. В среднем 45% поддерживают идею о том, что их страна должна применить самые жесткие экономические санкции против Москвы, в то время как 25% выступают против этого, согласно опросу IPSOS.

Многие государства воздержались от принятия резолюций ООН, осуждающих Россию, вместо этого призывая к переговорам.

В октябре Северная Корея, Беларусь, Сирия и Никарагуа проголосовали против предложения, призывающего Москву немедленно отказаться от незаконной аннексии четырех украинских регионов. 19 африканских стран при этом воздержались, включая Южную Африку, а кроме них - Китай, Индия, Пакистан и Куба.

"Глобальный Юг движим чувством безотлагательной необходимости прекращения военных действий, чтобы, по крайней мере, не было боевых действий и торговля могла возобновиться, как это было год назад, - сказал Клыщ в интервью Euronews. - _Это прискорбная реальность, но война противоречит интересам этих стран._Они заботятся о собственной безопасности".

Простые люди в Африке и на Ближнем Востоке страдают от резкого роста цен на продовольствие, которые достигли рекордного уровня в 2022 году из-за войны в Украине и засухи, вызванной изменением климата.

Женщина со связкой пшеницы в Египте Amr Nabil/AP Photo

Совокупность этих событий вызвалоа глобальный кризис продовольственной безопасности, поставив миллионы людей на грань голода.

По словам Клыща, влиянию России способствует "очень сложный коммуникационный аппарат, который помогает вести пропаганду военного времени", в то время как "многие страны просто плохо знают Украину".

В то же время, нарративы, поддерживающие борьбу Украины против России - будь то "демократия против автократии", "права человека" или "антиимпериализм" - не смогли значительно сдвинуть градус общественного мнения за пределами Запада, добавил эксперт:

"В таких вопросах, как продовольственная или энергетическая безопасность, очень трудно изменить свое мнение, потому что от них зависит безопасность вашего общества".

Несмотря на то, что Роджерс представляет большую часть человечества, он считает, что мнение стран Глобального Юга по отношению к Украине было в значительной степени маргинализировано в "основных средствах массовой информации".

"Западные люди очень сосредоточены на западном мире. Вы не видите серьезной озабоченности различными взглядами, - продолжает он. - Речь идет о более широких проблемах".