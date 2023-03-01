Евросоюз меняет систему экзаменов на получение водительских прав

В интересах безопасности дорожного движения в Евросоюзе Брюссель предложил изменить систему сдачи экзаменов на получение водительских прав. Минимальным возрастом для такой процедуры будут 17 лет. Тем, кто прошёл её успешно, будет назначен двухлетний испытательный срок, когда управлять автомобилем нельзя будет в одиночку и под влиянием даже малейшего количества алкоголя.

Еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян:

«Мы также хотим уточнить, что должны делать водители для получения прав. Мы предлагаем, чтобы на экзаменах по вождению уделялось больше внимания факторам риска и восприятию опасности».

В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в ЕС погибло более 20 тысяч человек, причем 40 % таких ДТП пришлось на водителей в возрасте до 30 лет. Брюссель поставил задачу к 2050 году свести к нулю количество аварий со смертельным исходом.

Эту инициативу приветствовал представитель Ассоциации европейских автоклубов Мартин Филзен:

«Положительный пример: Австрия проводит многоэтапный тест на получение прав для начинающих водителей. Мы видим по статистике, что в результате всё больше людей проваливают этот экзамен из-за своих ошибок. Если другие странам-члены будут также тщательно проверять, как человек знает правила и научился управлять машиной, это повысит безопасность дорожного движения. Потому что водители-новички - это водители будущего».

Другой ключевой частью инициативы Брюсселя является сотрудничество всех столиц ЕС в борьбе с нарушениями правил дорожного движения, которые совершают иностранные водители. По данным Еврокомиссии, из-за невозможности установления их личности и должного правоприменения миллионы таких нарушений остаются безнаказанными. Еврокомиссия хотела бы ввести общесоюзный запрет на вождение для тех, кто подвергает опасности других на дорогах, например, превышает скорость более чем на 50 км/ч.

Еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян:

«Если кто-то водит настолько опасно, что какая-то из стран-членов считает нужным лишить его водительских прав, то этому человеку не должно быть разрешено водить машину в другой стране ЕС".

Еврокомиссия также выступает за введение для всего ЕС цифровых водительских прав единого образца. Но чтобы эти изменения произошли, исполнительной власти нужно сначала договориться со странами-членами и с Европейским парламентом.