В 10-й пакет санкций против России ЕС включил Иран

В 10-й пакет санкций Евросоюза против России Брюссель впервые включил организации из третьих стран. Как сообщила, представляя предложения Еврокомиссии, ее глава Урсула фон дер Ляйен, в санкционный пакет войдут 7 иранских организаций, которые по данным Брюсселя поддерживают вторжение России в Украину.

"Стражи исламской революции предоставили России беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине, — сказала фон дер Ляйен. — Поэтому мы добавляем к нашему санкционному режиму семь иранских организаций. Долг ЕС — наложить на них санкции и противостоять Ирану в поставках беспилотников и передаче технической информации для строительства производственных площадок в России".

Москва и Тегеран отвергают заявления о поставках России иранских беспилотников для их использования в Украине.

Экспортные ограничения

Санкции также включают дополнительные запреты на экспорт. В списке запрещенных к вывозу из ЕС в Россию товаров могут оказаться компоненты для электроники, детали для реактивных двигателей, различные запчасти, антенны и подъемные краны, а также редкоземельные элементы и тепловизоры. Их общая стоимость оценивается в более чем 11 млрд евро.

Кроме того, в санкционном списке, вероятно, окажутся российские пропагандисты и представители военного командования.

Еврокомиссия ожидает, что страны-члены ЕС примут десятый пакет ограничений до первой годовщины войны — 24 февраля.