Двух евродепутатов лишают иммунитета из-за коррупционного скандала

Европейский парламент проголосовал в четверг в Брюсселе за лишение неприкосновенности бельгийского и итальянского депутатов Марка Тарабеллу и Андреа Коццолино, которых до этого нельзя было допросить. Оба подозреваются в причастности к коррупционному скандалу, известному как "Катаргейт". Процедура была ускоренной, а голосование тайным, но законодатели хотели показать своё желание сотрудничать с бельгийскими властями и подняли руки.

Тарабелла присутствовал в зале и проголосовал за отмену собственного иммунитета. Это был его способ заявить о своей невиновности:

"Я специально пришел проголосовать за снятие с меня депутатского иммунитета, - сказал Тарабелла. - С самого начала я просил об этом, потому что это позволит мне дать показания следователями, которые хотят задать мне вопросы и получить информацию. Теперь они смогут меня допросить, что, я надеюсь, позволит правосудию сделать свою работу".

Андреа Коццолино не явился на голосование. И он, и Тарабелла, ждут теперь следующих действий со стороны бельгийских властей. Находятся под стражей и сотрудничают со следствием другие фигуранты парламентского скандала, в том числе бывший вице-спикер Ева Кайли. Дело идёт к развязке. Но докладчик по теме снятия иммунитета не верит в то, что с коррупцией покончено:

"Парламент очень, очень, очень далек от того, чтобы распрощаться с этим коррупционным скандалом, - сказала Манон Обри. - Судебная власть делает свою работу, но политики свое дело как следует не делают. Мы не должны довольствоваться тем, что всплыло на поверхность. Вопрос в том, как положить конец культуре непрозрачности и безнаказанности в Европарламенте".

А пока высший законодательный орган Евросоюза пытается ужесточить правила лоббирования в своих стенах третьими странами, которые добиваются принятия там политических решений в свою пользу.