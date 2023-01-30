Нападение с ножом на станции метро "Шуман" в Брюсселе. Трое раненых

Сирены полиции и скорой помощи, крики, паника в Европейском квартале Брюсселя... На станции метро "Шуман" в понедельник вечером было совершено нападение с ножом. Ранения получили женщина и двое мужчин, один из них - тяжёлое. Как сообщил мэр Брюсселя Филипп Клоз, злоумышленник был оперативно задержан полицией. Ему 30 лет, полиции он уже был известен.

Станцию метро закрыли для пассажиров. Она находится непосредственно под зданием Еврокомиссии, рядом с Евросоветом.

Очевидцы раcсказали Euronews, что они видели:

«Там был мужчина с ножом. Насколько я понял, он пырнул женщину. А потом хотел на нас напасть. Но на самом деле он, похоже, хотел, чтобы мы вышли из метро и ждали полицию».

«Полицейские приехали как раз в то время, что и я был там. Они держали оружие наготове. Мужчина разговаривал по телефону, объясняя, что произошло. А потом полицейские попросили нас уйти и начала кричать: бегите отсюда, спасайтесь, уходите!»

Стражи порядка и медицинские бригады незамедлительно прибыли на место ЧП. Но первыми подняли тревогу и вызвали скорую помощь пожарные .

Euronews связался с брюссельской полицией. Версию теракта она не рассматривает.