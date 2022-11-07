У европейских автобусов скоро не будет выхлопа

К 2027 году никакие новые автобусы в Евросоюзе не должны выбрасывать в атмосферу вредные для климата и человека газа. Этого коллективно добиваются 11 городов и общественных организаций. Париж, Барселона и Милан входят в число мегаполисов, которые также призывают Брюссель предложить крайний срок для прекращения эксплуатации автобусов, потребляющих бензин.

Один из руководителей движения за чистый транспорт (Transport&Environment) считает, что им уже имеются зелёные альтернативы, которые станут и более дешёвыми:

«Муниципальные власти и другие представители гражданского общества обратились в Еврокомиссию с просьбой сделать 2027-й годом, когда все новые автобусы в городах будут обладать нулевым уровнем выхлопа, а это значит, что они будут работать на электрической либо на водородной тяге, - сказал Джеймс Никс. - В городах растёт спрос на электрические машины, и это очень хороший способ стимулировать производство таких автобусов. Это, в свою очередь, приведет к снижению цен. Во многих городах общественный транспорт слишком дорог, и увеличение предложения снизит такие ценовые уровни».

В бельгийской столице на некоторых маршрутах уже используются электрические автобусы. Они паркуются в конце своей трассы, заряжаются в течение 10 минут и снова отправляются в путь. Другие города, всего 40 по всему миру, включая все большие населённые пункты Нидерландов, уже поставили перед собой цель к 2025 году покупать только автобусы с нулевыми выбросами.

Еврокомиссар по окружающей среде не стал называть какие-либо сроки прямо сейчас, но инициативу городов он считает шагом в верном направлении:

«Это, прежде всего, пример, который показывают местные власти и общественность, - сказал Виргиниюс Синкявичюс. - Ведь если города с крупными бюджетами не в состоянии закупать не загрязняющие воздух автобусы, не могут обеспечивать пассажирам доступную и чистую мобильность, как можно требовать от граждан ездить на чистых машинах? Так что, я думаю, это обязательно. Это первый шаг, который подаст хороший пример всем гражданам».

Еврокомиссия собирается опубликовать свое предложение по стандартам выбросов углекислого газа для автобусов и грузовиков в конце этого года. Тогда может быть и объявлен крайний срок для того, чтобы убрать с улиц коптящие небо автобусы.