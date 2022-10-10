Латвия и Литва сообщают очистят берег от пластика

На границе Литвы и Латвии ученые обеих стран буквально прочесывают пляж Паланги. Они изучают скопления пластика в рамках европейского проекта ESMIC. По линии проекта идет составление карт, анализ ситуации и разработка рекомендаций по борьбе с загрязнениями.

Бюджет программы составил почти 450 тысяч евро, 85% профинансированы по линии Европейской политикой сплочения.

Водоросли как магнит

Первый вывод экспертов : водоросли действуют как своего рода магнит для пластика. Арунас Бальчюнас, руководитель проекта ESMIC, поясняет: "Мы поняли, что в водорослях, вынесенных на пляже, пластиковых отходов в три раза больше, чем в чистом песке".

Чтобы составить карту пластиковых загрязнений, ученые используют различные методы, включая съемку беспилотников. Используя еще и спутниковые снимки, они определяют наиболее пострадавшие районы, устанавливают объем водорослей и пластика. Это чрезвычайно полезная информация для властей Литвы и Латвии

Диана Вайчюте, ведущий научный сотрудник, эксперт по дистанционному зондированию, рассказывает и показывает: "Мы действуем на трех уровнях:in situ, собирая вручную; с воздуха с помощью беспилотников, которые могут обнаруживать небольшие участки и действовать гораздо быстрее; из космоса, со спутников, которые делают снимки всего Балтийского моря".

Беспилотники помогают инспектировать побережье. Euronews

Литва и Латвия накапливают на своих побережьях больше водорослей и пластика, чем другие страны Балтийского моря, из-за географического положения и сильных ветров.

Вибрионы готовы атаковать

В Клайпедском университете ученые завершают анализ образцов пластика и микропластика в водорослях и воде. Они ищут вибрионы - бактерии, которые могут быть опасны для человека, особенно на этом побережье, богатом янтарем. Его вместе с водорослями выбрасывает на берег, и люди, которые ищут желтые камешки могут заразиться.

Микробиолог Мария Катаржите констатирует: "С изменением климата в районе Балтийского моря увеличивается количество инфекций, вызываемых вибрионами. Пластик стал одним из средств транспортировки этих бактерий. Когда люди ищут янтарь в морских водорослях, они могут подвергнуться воздействию потенциально патогенных микроорганизмов".

Каждый раз, когда ученые забирают образцы, они показывают, что именно нашли на пляже. В день съемок на участке в 100 метров собрано 736 единиц пластика и других загрязнений, что в 36 раз превышает предел, установленный в Европе в качестве "достаточного уровня предосторожности".