В Праге собираются лидеры Европейского политического сообщества

Не менее 44 глав государств и правительств Европы собираются на встречу в новом формате, получившем название "Европейское политическое сообщество". За два дня в неформальной обстановке они изложат в Праге свои взгляды на будущее континента и прилегающих островов, обсудят вопросы безопасности и энергии.

Глава Совета ЕС напомнил лидерам Европы, что они разделяют одно географическое пространство и отвечают на общие вызовы. Шарль Мишель призвал их улучшить сотрудничество и координацию, чтобы иметь больше стабильности и больше мира.

В Сообщество входят ряд бывших республик СССР, в том числе Украина, война в которой, вероятно, станет главной темой обсуждения. Однако не все европейские страны представлены на высшем уровне.

«Здесь находится весь европейский континент, за исключением Беларуси и России, - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кро. - Это показывает, насколько изолированы эти две страны».

Рядом с членами Евросоюза оказались страны, в него не входящие, такие как Норвегия и Швейцария, а также Великобритания, единственное государство, которое вышло из блока. Премьер-министр Лиз Трасс сможет найти здесь способ возобновить контакты с бывшими союзниками.

На встрече присутствуют партнёры с Западных Балкан и Восточной Европы, стремящиеся вступить в ЕС. Это также повод попросить Сербию присоединиться к санкциям ЕС против России.

Прибыл и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, перед которым уже поставленно много трудных вопросов, особенно в отношении его страны с Грецией.

Толчком для создания Европейского политического сообщества послужила заявка Украины на членство в ЕС, поданная вскоре после начала российского вторжения. Учитывая, что она будет рассматриваться годы или даже десятилетия, президент Франции Эммануэль Макрон предложил тогда создать альтернативный форум, разделяющий ценности ЕС.