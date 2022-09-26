В ЕС делят ответственность за чистоту трансграничных рек

Как покончить с мусором и пластиком, загрязняющим реки? Нидерланды, Бельгия и Германия сотрудничают в рамках новаторского проекта LIVES по управлению трансграничными водоемами.

Свалка выше дома

Группа добровольцев каждую неделю проверяет состояние берегов реки Маас близ голландского Боргхарена. Бассейн реки выглядит красивым и умиротворенным, но у волонтёров - совсем другое настроение. Их цель - собрать отходы, которые скапливаются вдоль этого водного маршрута, проходящего через Нидерланды, Бельгию и Германию. Люди работают по линии проекта LIVES , это новаторская европейская инициатива, которая нацелена на очищение рек от пластика через совместные акции. Ее общий бюджет - 1,5 миллиона евро, 49% финансируется Европейской политикой сплочения. Остальные средства поступают от десятка с лишним партнеров, это университеты, лаборатории, организации по управлению водными ресурсами.

Координатор волонтеров Фрэнк Тервиндт рассказывает: "Я лично собрал гору отходов, которая, наверное, выше моего дома. Поблизости – еще одна куча, она - результат наших усилий в последние несколько недель. Многие загрязнения не видны глазу, они скрыты землей, а со временем окажутся в океане".

Одна из задач проекта - составление карты районов с наибольшим количеством отходов, это так называемые горячие точки. Карта обновляется благодаря масштабной проверке побережья дважды в год. На сегодняшний день волонтеры обнаружили вдоль реки Маас 109 типов отходов, абсолютный лидер - пластик в разных видах.

Опасный микропластик

Удаление крупного пластика с берегов - лишь верхушка айсберга, многие небольшие частицы опасных для природы соединений остаются незамеченными. Одна из руководителей проекта LIVES на месте Сильвия Спиртс показывает и рассказывает: "Вот они, эти пластиковые гранулы, - женщина поднимает с земли крошечные разноцветные "пуговки". - Они приходят сюда с промышленных предприятий, мы их находим вдоль всего течения реки. Рыбы и птицы думают, что гранулы съедобны, они выглядят для них, как еда. Но они не съедобны, и животные голодают".

Проект LIVES ставит целью информировать общество об угрозе, которую пластик и другие загрязнения представляют для биоразнообразия окружающей среды. В рамках инициативы также идёт работа над созданием правовой базы с тем, чтобы реки обрели свой "голос" и юридическую защиту.

Ноп Бёстен, глава программы MAAS CLEANUP рассказывает о том, что сделано в этом направлении: "В этом году мы направили в Гаагу петицию с просьбой лучше защитить нашу реку, придать ей юридический статус. Если бы меня спросили, какими правами нужно наделить реку Маас, я бы сказал, что это право оставаться чистой, свободно и естественно развиваться (причем это касается и подводной экосистемы, и береговой). Важно, чтобы интересы реки были представлены и защищены".