Венгрия обещает бороться с коррупцией

Венгерские власти уверены, что смогут избежать финансовых санкций со стороны ЕС. В понедельник Будапешт представил пакет новых антикоррупционных мер – всего через день после того, как Еврокомиссия предложила приостановить выделяемое стране финансирование в размере 7,5 миллиардов евро по причине системного риска коррупции и нецелевого расходования средств ЕС. Эта мера последовала после продолжительных переговоров между Брюсселем и правительством Виктора Орбана.

– Если венгерское правительство не захочет выполнить взятые на себя обязательства, то будут применены финансовые санкции, – заявил Тибор Наврачич, министр регионального развития страны. – Но у венгерского правительства нет причин не выполнять взятые на себя обязательства, мы их выполняем. Поэтому часть проекта, предполагающего возможные санкции, имеет для нас второстепенное значение.

Таким образов, венгерское правительство проявляет готовность сделать всё необходимое для получения финансирования Евросоюза. Было решено создать новое антикоррупционное агентство, где будут работать независимые эксперты. Правительство изменит также правила госзакупок, чтобы сократить число тендеров со всего одним участником. Но эксперты советуют Евросоюзу сохранять бдительность, имея дело правительством Виктора Орбана.

– Следует внимательно изучить этот новый антикоррупционный орган, который предлагается создать, – считает Гарван Уолш, директор ARTICLE 7. – Будет ли он зубастым, сможет ли действительно рассчитывать на его независимость ЕС, который, похоже, несколько наивен в своих представлениях о венгерском правительстве.

Брюссель отводит Будапешту два месяца на принятие антикоррупционных мер. Венгрия заявляет, что до конца года рассчитывает подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит ей доступ к средствам Евросоюза, выделяемым, в частности, для восстановления экономики после пандемии.