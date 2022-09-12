Евросоюз выбирает потолок цен на импорт газа

Еврокомиссия рассматривает вопрос об установлении потолка цен на импортируемый газ. Цели этой меры - сделать энергоносители более доступными своему населению и уменьшить возможность экспортёра России финансировать свою войну в Украине. Министр промышленности и торговли Чешской Республики призывает с этим не торопиться:

«Думаю, что ограничение цены на газ с точки зрения рынка является самым сложным случаем, - сказал Йозеф Сикела. - Нам нужно немного больше времени, чтобы проработать последствия».

На последнем Энергетическом совете Евросоюза решали, следует применять этот потолок цен только к российскому газу или к любому, который поступает в ЕС. Научный советник Итальянского института международных отношений предупреждает, что в любом случае Москва может в ответ перекрыть свои ведущие в Европу трубопроводы.

«Можно утверждать, что Россия на деле уже сократила большую часть своих поставок в Европу - с 400 млн кубометров в сутки до 80 млн кубометров в сутки. Но важно понимать, что в 2022 году в целом мы по-прежнему импортировали довольно много российского газа, и мы использовали российский газ для заполнения хранилищ ЕС, - сказал Лука Франца. - Так что сокращение с 80 до нуля всё равно нам повредит".

Несмотря на угрозу такого шага со стороны Москвы, общий потолок цены на газ рассматривается как наиболее эффективный способ снижения стоимости энергии для конечных потребителей. Но для этого нужно ещё заручиться согласием других поставщиками газа по всему миру. Норвежское правительство уже выразило скептицизм по поводу этой идеи.

«Также важно избежать наказания импортёров, которые имеют действующие контракты с ценами, потенциально превышающими будущую предельную цену, - продолжал итальянский эксперт Лука Франца. - И, наконец, самое главное, чтобы был реализован механизм привлечения гибких объёмов сжиженного природного газа, иначе они уйдут в Азию, где нет потолка цен».

Уйти в Азию газу будет трудно из России, поскольку её трубопроводы ориентированы на Европу, и у неё мало мощностей для его сжижения. Это немного упрощает выбор Евросоюза, который всё равно будет трудным.