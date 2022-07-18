Рио-Тинто: путешествие на Марс, не покидая Земли

Бассейн реки Рио-Тинто в испанской провинции Уэльва, где расположено известное ещё с давних времен полиминеральное месторождение, стал ареной уникальной туристической и образовательной инициативы под названием «Марс на Земле».

Кто-то из этих школьников уже побывал на имитирующей марсианские условия станции, у кого-то любопытство проснулось после посещения класса астронавтом, рассказавшим о проекте. «Марс на Земле» – часть европейской инициативы Valuetur. Её цель – придать видимость подобным охраняемым территориям в Испании и Португалии, представляющим высокую историческую ценность.

По мнению преподавателя Марины Сантамарии, сходство местного пейзажа с марсианским ландшафтом, прежде всего с точки зрения минералогии, идеально для обучения.

"Вы прямо видите, как идет педагогический процесс: когда они сравнивают то, что находится перед их глазами, с тем, что мы проходили в классе", - говорит учительница.

Более 20 лет специалисты НАСА и Европейского космического агентства, в числе других, регулярно наведывались в бассейн Рио-Тинто , чтобы изучать недра и кислотность вод этой реки, тестировать оборудование при подготовке миссий на Марс. Здесь даже обнаружили весьма необычную бактерию..

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"Рио-Тинто – это особая экосистема. Здесь живут бактерии-экстремофилы, которые потребляют железо и серу, а производят кислород, в отличие от других живых организмов на Земле. Если взять эти бактерии, а также их минеральный рацион, и перенести на Марс, мы получим фабрику по производству кислорода, и люди на "красной планете" смогут дышать. Это одно из направлений исследования", - рассказывает Акуилино Дельгадо Домингес, глава местного минералогического музея.

Общий бюджет Valuetur составляет 1 211 925 евро; 77,9 % покрываются из Европейского фонта регионального развития. В его рамках на программу «Марс на Земле» выделено 210 тысяч евро, 75% из которых субсидирует Евросоюз.

Помимо научного аспекта, инициатива «Марс на Земле» продвигает экологический туризм и развитие местной экономики, в частности, ресторанов. Этот ресторан предлагает посетителям «Марсианское меню»: щёчки Рио-Тинто, котлетки из марсианских минералов, марсианские гребешки и чизкейк «Зелёное облако».

"Когда чизкейк разрезают, из него вытекает серая жидкость – цвета медного шлака. Но успокою: все ингредиенты блюда можно есть", - шутит шеф-повар ресторана CASA IDOLINA Антонио Альберто Эстевес.

Визит в Рио-Тинто завершается для Лусии и других учеников запуском сделанного из пластиковой бутылки летательного аппарата. Что больше всего запомнилось ей после посещения «Марса на Земле»?

"Нам рассказали, что на Марсе есть минерал под названием "ярозит", который также можно найти на берегах Рио-Тинто. Еще нам поручили провести расследование, чтобы выяснить: есть ли жизнь на Марсе?" - заключает Лусия Гальего Гарсиа, ученица школы Дель Розарио.