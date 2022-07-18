Евросоюз даст Украине деньги на оружие и бюджет

Киев получит больше денег. На этот раз для покупки оружия против Москвы. Исходя из того, что боевые действия будут продолжаться, министры иностранных дел Евросоюза договорились на встрече в Брюсселе о выделении Украине на отражение агрессии ещё 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Они также обсудили предложение об эмбарго на импорт российского золота. Новые рестрикции призваны дополнить шесть уже одобренных санкционных пакетов. Дополнительных органичений на поставки между сторонами продовольствия или энергоносителей не предусмотрено.

Некоторые дипломаты признают, что страны-члены устали придумывать новые санкций. Но Верховный представитель ЕС по иностранным делам считает такую усталость неприемлемой:

"Я уверен, что Путин рассчитывает на усталость демократов, - сказал Жозеп Боррель. - Нет, европейские общества не могут позволить себе усталость. Правительства стран-членов Европейского Союза должны отстаивать принятые ими решения. Раз приняты решение об ограничительных мерах в отношении российской экономики, их нужно придерживаться".

Поскольку энергетический кризис продолжается, цены стремительно расти, уровень жизни европейцев падает, некоторые правительства всё с меньшей охотой выделяют средства на помощь украинцам. Но в беседе с Euronews глава Представительства ЕС в Украине пояснил, что деньги ей нужны как никогда, поскольку война подрывает её экономику:

"Украина сообщает, что ежемесячный дефицит её бюджета составляет 5 миллиардов евро, - сказал Матти Маасикас. - Международного финансирования, поступающего из разных источников, ещё недостаточно для преодоления этого разрыва. Я могу только выразить надежду на то, что переговоры между странами-членами ЕС о макрофинансовой помощи в размере 9 миллиардов пойдут быстрее".

Из этой суммы первый миллиард должен быть переведён Украине уже в июле. Но до сих пор нет соглашения о выплате остальных денег. Между тем, сумма, выделенная из Европейского фонда мира на оружие для Украины, вырастет до 2,5 млрд евро.