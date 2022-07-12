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Новости Европы

Совет ЕС утвердил вступление Хорватии в зону евро

Access to the comments Комментарии
 Shona Murray
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Европейский центральный банк
Европейский центральный банк   -   Авторское право  ANDRE PAIN/AFP or licensors

Совет Евросоюза окончательно утвердил переход Хорватии на единую европейскую валюту. В начале следующего года это страна официально станет 20-м членом еврозоны. Это происходит в несколько неблагоприятное время для Союза, где галопирует инфляция и растёт стоимость жизни. Многое в Хорватии может подорожать в результате округления цен при пересчёте с местной куны на евро. Тем не менее, это знаменательное событие для бывшей югославской республики, пережившей вооруженный конфликт в конце прошлого века и вступившей в ЕС в 2013 году. 

«Это большой день для Европейского союза и для Европейского валютного союза, - сказал министр финансов Хорватии Здравко Марич. - Тот факт, что наша страна станет 20-м членом еврозоны также является четким сигналом о продолжении европейской интеграции, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это сильное, позитивное послание всем нашим гражданам, нашим клиентам и нашим рынкам».

Такие геополитические факторы, как война в Украине, привели к ослаблению единой европейской валюты - евро сейчас впервые за двадцать лет находится на одном уровне с американским долларом.  Сотрудник Германского фонда Маршалла (США) считает, что вступление Хорватии в еврозону окажет стабилизирующие влияние на экономику и политику обеих, облегчит инвестиции и снизит обменные издержки:

«Очевидно, что такая страна, как Хорватия, которая не так давно сама пострадала от гражданской войны и крупных разрушений, теперь становится полноправным членом внутреннего ядра Европейского Союза, - сказал Якоб Киркегор. - Поэтому, на мой взгляд, в среднесрочной и долгосрочной перспективе хорваты выиграют от гораздо более низкого уровня инфляции, от денежной стабильности, более низких процентных ставок и, конечно же, от политического влияния, которое членство в зоне евро дает вам в отличие от тех, кто не является членом».

1 января представитель Хорватия станет полноправным членом Совета управляющих Европейского центрального банка. 

Обменный курс установлен на уровне 7,53450 кун за один 1 евро.