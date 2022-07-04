По данным Организации Объединённых Наций, более 300 тыс сирийских граждан погибли за десять лет войны, которая продолжает бушевать в их стране. В интервью Euronews председатель Независимой международной комиссии по расследованию событий в СирииПаулу Пиньейру пояснил, что эти цифры отражают тяжесть положения мирного населения, поскольку в них не включены убитые в ходе конфликта боевики.

«В отчете Управления ООН по правам человека очень четко указано на отсутствие защиты гражданских лиц. Ни одна фракция, ни одна сторона в сирийском конфликте не заботится о защите жизни мирных жителей. Такова реальность».

Пиньейру осудил двойные стандарты в отношении приема и размещения беженцев, которые применяются в обращении с сирийцами и с украинцами:

«Я связан с сирийским кризисом в течение 11 лет, и я очень удручён этой разницей в обращении. Я не критикую открытость и щедрость по отношению к украинцам, они это заслужили. Но я бы очень хотел, чтобы такое же отношение применялось и к сирийским беженцам».

На вопрос о возможности применения международного правосудия к военным преступлениям, совершенным в Сирии, глава Комиссии по расследованию событий в ней сказал, что ведущую роль должны играть национальные суды:

"Пока я не вижу на горизонте никакой возможности для передачи этих дел в Международный уголовный суд. А в нынешних условиях это невозможно из-за вето, которое, скорее всего, будет снова применено в Совете Безопасности в отношении этой передачим. Это проблема. Положительным является то, что многие европейские страны преследуют, а в некоторых случаях и осуждают, людей, совершивших преступления против человечности или военные преступления».

В январе прошлого года суд в Германии признал сирийского полковника виновным в преступлениях против человечности и приговорил его к пожизненному заключению.

Своё право вето в Совбезе ООН неоднократно применяла Россия.