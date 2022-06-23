Евросоюз предоставил Украине статус страны-кандидата. Такое решение принято на встрече ЕС на высшем уровне в Брюсселе в знак символической поддержки Киева в его противостоянии с Москвой. Президент Франции заметил, что Союз оказал Украине и практическую помощь, а против России он вводил санкции почти с самого начала её вторжения 4 месяца назад:

«Послание, которое мы отправляем сегодня, очень чёткое, очень сильное и соответствующее тому, что наша Европа делала с первого дня конфликта, - сказал Эммануэль Макрон. - Мы принимали быстрые, исторические важные и единые решения. Мы ввели санкции уже через два дня, шесть пактов санкций, мы оказали макроэкономическую, военную, финансовую поддержку Украине, а теперь вот этим политическим жестом».

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовав готовность членов ЕС принять его страну в свои ряды:

"Это наша победа. Мы ждали её 120 дней и 30 лет. Мы победим врага и отдохнем. Или, наверное, сначала отстроим Украину, а потом отдохнем".

Начать процесс вступления Украины в ЕС решили главы государств и правительств Союза на встрече, которая началась в четверг.

Они также предоставили статус кандидата Молдавии, которое граничит с Украиной, тоже имеет отколовшийся регион и может подвергнуться нападению. Заявки на членство в ЕС обеих бывших советских республик рассматривались рекордно быстрыми темпами.

Председатель Еврокомиссии предупредила, что теперь им предстоит провести серьёзные преобразования и устранить недостатки, чтобы соответствовать критериям пребывания в Евросоюзе:

«Разумеется, страны должны сделать домашнюю работу, прежде чем перейти к следующему этапу процесса вступления, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Но я убеждена, что все они будут двигаться как можно быстрее и работать как можно усерднее для проведения необходимых реформ».

Главные требованиями к Киеву и Кишинёву — покончить с коррупцией и укрепить правовые основы государства. Этого же будут ожидать и от Тбилиси, по пока Грузии вместо членства в ЕС обещана лишь европейская перспектива .