Манфред Вебер возглавил Европейскую народную партию

Правоцентристская Европейская народная партия выбрала себе нового председателя в попытке остановить упадок этой крупнейшей в ЕС политической семьи. На съезде ЕНП в Роттердаме Манфред Вебер обещал сохранить за народниками ведущую роль на континенте и восстановить доверие к ним общества.

"Мы сделаем это снова вместе как ЕНП", - сказал Вебер.

Европейская народная партия потерпела большие поражения на выборах в Германии, где блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов показал худший результат со времён Второй мировой войны. На президентских выборах во Франции христианские демократы не прошли во второй тур голосования.

"Ключевой задачей, как вы только что услышали от нашего нового лидера Манфреда Вебера, будет консолидация партии перед выборами и оживление нашей деятельности в странах-членах Евросоюза, - сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. - Нужно попытаться привлечь на нашу сторону европейских избирателей и снова стать самой сильной политической партией в Европейском Союзе".

Предыдущим лидером Европейской народной партии был поляк Дональд Туск. Немец Вебер сохранит свои нынешние полномочия в качестве лидера самой крупной фракции в Европейском парламенте. Он назвал главной задачей преодоление экономического кризиса и повышение влияния ЕНП на политической арене:

"Нам предстоит справиться с многочисленными кризисами в европейской реальности, - сказал новый лидер народников. - Это значит дать правильный ответ на войну, а также избежать в Европе рецессии, от которой люди страдают прежде всего в экономическом плане. ЕНП - эта партия закона. Мы знаем, как управлять такими вещами. И это то, что мы будем делать".

"ЭНП - это скала, продолжал Вебер. - Мы объединяем людей, мы объединяем позиции. И левого, и с крайне правого флангов политического спектра мы получаем идеологические предложения. Мы должны это отвергать очень демократическими методами".

Европейская народная партия, которая в прошлом году порвала с венгерской "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, также обещает бороться с популизмом. Народники надеются добиться большего успеха на предстоящих выборах и Швеции и Финляндии.