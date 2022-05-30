Сделка Евросоюза в отношении российской нефти "созрела"

Евросоюз пытается максимально сократить закупки российской нефти, минимизировав ущерб собственным её потребителям. Как это сделать, решают главы государств и правительств ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе. Почти месяц 27 стран-членов ищут компромисс с учётом условий каждой из них, которые по-разному зависят от российской энергии. Председатель Еврокомиссии подозревает, что двух дней переговоров будет для этого недостаточно:

«Мы еще не достигли сделки, хотя она созрела, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Я не ожидаю, что мы договоримся в течение следующих 48 часов. Но я уверена, что после этого будет такая возможность».

Последнее предложение состоит в том, чтобы к концу года запретить доставку российской нефти морским транспортом, на который приходится 2/3 её импорта в ЕС. Но останется открытым транзит по трубопроводу «Дружба», который обслуживает Венгрию, Чешскую республику и Словакию.

Премьер-министр Венгрии добивается ещё большей диверсификации российских источников энергии:

«Это хороший подход, но нам нужна гарантия того, чтобы в случае аварии с трубопроводом, идущим через Украину, мы смогли получать российскую нефть из других источников, - сказал Виктор Орбан. Пусть нас в этом убедят".

Другие лидеры по-прежнему обеспокоены тем, что если разные страны будут покупать российскую нефть по разной цене, это может дестабилизировать единый рынок и нарушить конкуренцию.

Премьер-министр Латвии отметил, что такие договорённости внутри Евросоза не должны ослаблять его санкции против России:

«Я собираюсь напомнить своим коллегам об общей картине, - сказал Кришьянис Кариньш. - Мы должны лишить Россию, Москву, средств для продолжения финансирования войны».

Лидеры ЕС также обсуждают ситуацию в Украине, которая страдает от российского вторжения. Они пригласили президента Владимира Зеленского выступить перед ним по видеосвязи. Ожидается, что в Брюсселе будет одобрен пакет помощи Киеву в размере 9 миллиардов евро.