Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Брюссель поручит расследование военных преступлений Евроюсту

Access to the comments Комментарии
 Alberto De Filippis
euronews_icons_loading
Прокурор по военным преступлениям в Украине
Прокурор по военным преступлениям в Украине   -   Авторское право  AP

Евросоюз считает чрезвычайно важным, чтобы военные преступления, совершённые в ходе российского вторжения в Украину, были задокументированы и расследованы. Брюссель предложил усилить мандат Евроюста, чтобы позволить этому Европейскому агентству судебного сотрудничества собирать и хранить доказательства таких преступлений, включая видео, фотографии и спутниковые снимки. Осуществлением этой инициативы будет руководить еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс:

«Евроюст - это место, где мы можем координировать действия всех государств-членов через прокуроров, присутствующих в каждой нашей стране, а также с внешними партнерами, такими как Украина, которая сидит за столом с Евроюстом»

После этого, для привлечения виновных к ответственности Евроюст поделиться полученными уликами с другими международными органами, такими как Международный уголовный суд, у которого особые правила обращения со свидетелями и жертвами преступлений. Еврокомиссар Рейндерс продолжает:

«Есть очень четкая рекомендация Международного уголовного суда: следует избегать дублирования документов. Два примера: беженцы должны быть допрошены только один раз, а жертв преступлений нельзя просить повторять свои воспоминания о том, что они пережили, перед разными людьми. Мы сможем заснять свидетельства на видео и внести в список доказательств, которые будут у нас в Евроюсте. Ещё есть проблема - насилия в отношении женщин и детей, и, в частности, сексуального насилия».

Предложение Еврокомиссии потребует одобрения Европейских парламента и Совета. Как только оно будет принято, группа сотрудников Евроюста примкнёт к следователям из 11 стран ЕС, которые уже собирают доказательства о военных преступлениях. К этой работе привлекут и Офис Генерального прокурора Украины, когда ситуация в стране станет достаточно безопасной для такой деятельности.