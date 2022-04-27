Евросоюз считает чрезвычайно важным, чтобы военные преступления, совершённые в ходе российского вторжения в Украину, были задокументированы и расследованы. Брюссель предложил усилить мандат Евроюста, чтобы позволить этому Европейскому агентству судебного сотрудничества собирать и хранить доказательства таких преступлений, включая видео, фотографии и спутниковые снимки. Осуществлением этой инициативы будет руководить еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс:

«Евроюст - это место, где мы можем координировать действия всех государств-членов через прокуроров, присутствующих в каждой нашей стране, а также с внешними партнерами, такими как Украина, которая сидит за столом с Евроюстом»

После этого, для привлечения виновных к ответственности Евроюст поделиться полученными уликами с другими международными органами, такими как Международный уголовный суд, у которого особые правила обращения со свидетелями и жертвами преступлений. Еврокомиссар Рейндерс продолжает:

«Есть очень четкая рекомендация Международного уголовного суда: следует избегать дублирования документов. Два примера: беженцы должны быть допрошены только один раз, а жертв преступлений нельзя просить повторять свои воспоминания о том, что они пережили, перед разными людьми. Мы сможем заснять свидетельства на видео и внести в список доказательств, которые будут у нас в Евроюсте. Ещё есть проблема - насилия в отношении женщин и детей, и, в частности, сексуального насилия».

Предложение Еврокомиссии потребует одобрения Европейских парламента и Совета. Как только оно будет принято, группа сотрудников Евроюста примкнёт к следователям из 11 стран ЕС, которые уже собирают доказательства о военных преступлениях. К этой работе привлекут и Офис Генерального прокурора Украины, когда ситуация в стране станет достаточно безопасной для такой деятельности.