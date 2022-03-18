Злоключения бежавших из Киева конголезцев

Месяц назад Аксель учился на факультете информатики Киевского университета. Сегодня 20-летний выходец из Демократической республики Конго - в Брюсселе, без статуса беженца и с психологической травмой после трудного переезда из раздираемой войной Украины.

Аксель утверждает, что на вокзале его и нескольких друзей не пускали в поезд только из-за цвета их кожи. Затем они якобы подверглись жестокому обращению со стороны пограничников:

«Нам велели ждать в очень грубой манере, агрессивно жестикулируя. Но мы тоже люди, наша жизнь тоже имеет значение».

В соцсетях появились непроверенные видеозаписи, на которых чернокожих людей выталкивают из вагонов. Аксель утверждает, что подобная дискриминация происходила по пути на Запад и по прибытии в Бельгии. Несмотря на то, что студенты разной национальности бегут от одной и той же войны, африканцы жалуются, что они в меньшей степени, чем другие, могут пользоваться льготами, которые предусматривает Европейская директива о временной защите.

«Некоторые украинцы сейчас в привилегированном положении, хотя мы все уехали с Украины, - сказала Рут с медицинского факультета. - Мы хотим, чтобы все пользоваться одинаковыми правами. Мы хотим также иметь возможность завершить нашу учёбу, как и украинцы»,

Местная афро-бельгийская ассоциация Change помогает Рут получить жильё и возобновить обучение. Но Аксель и ещё как минимум 46 конголезских студентов не получили разрешения остаться в Бельгии надолго. Ассоциация смогла лишь обеспечивают их одеждой, жильем и языковыми курсами. Её сотрудник Дидо Лакама добивается справедливого отношения ко всем вновь прибывшим:

"Когда эти молодые люди сообщают нам о своём положении, это очень печально. Но меня это мотивирует на продолжение борьбы, которую мы пытаемся вести".

Европейская директива о временной защите носит чрезвычайный и ограниченный характер. Она приведена в действие для спасающиеся от войны украинцев. Им полагается несколько видов гуманитарной помощи. Брюссель не хочет открывать двери для всех иностранцев.