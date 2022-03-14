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Новости Европы

ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России

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ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России

Евросоюз утвердил четвертый пакет экономических и персональных санкций против России.

В рамках нового пакета санкций блок согласился лишить Россию статуса страны "наибольшего благоприятствования".

По правилам Всемирной торговой организации (ВТО), все ее члены предоставляют друг другу этот особый статус. Он позволяет снизить таможенные пошлины, устраняет торговые барьеры и предотвращает дискриминационное отношение к товарам стран, входящих в ВТО.

Блок теперь может вводить более высокие тарифы на российские товары, направляющиеся на единый рынок ЕС.

Российская Федерация стала членом ВТО в 2012 году после 18 лет переговоров.

Санкции были одобрены послами ЕС в понедельник вечером и вступят в силу после их публикации в официальном журнале ЕС.