Мобильные телефоны не повышают риск развития рака мозга — исследование

Ученые не обнаружили взаимосвязи между использованием мобильных телефонов и раком мозга. Об этом говорится в мета-анализе исследований за последние двадцать лет, заказанном ВОЗ.

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Использование мобильных телефонов, вероятно, не повышает риск развития рака мозга, говорится в исследовании, проведенном по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Излучение телефонов — неионизирующее и выделяется на достаточно низких частотах и уровнях энергии. Поэтому оно не повреждает ДНК — в отличие от ионизирующего излучения медицинских рентгеновских лучей и солнца.

Несмотря на резкий рост популярности мобильных телефонов и других беспроводных технологий, использующих аналогичные радиочастоты — радио, телевидение, радионяни, — аналогичного роста заболеваемости тремя видами рака мозга, лейкемией или раком гипофиза или слюнных желез не наблюдается, говорится в мета-анализе, опубликованном в журнале Environmental International. Он включает в себя 63 исследования, проведенные за последние 20 лет.

"Что касается главного вопроса — мобильных телефонов и рака мозга, то мы не обнаружили повышенного риска, даже при воздействии в течение более десяти лет и максимальных категориях времени разговора и количества звонков", — сказал соавтор исследования и почетный профессор эпидемиологии рака в Оклендском университете в Новой Зеландии Марк Элвуд.

К похожим результатам пришло и другое, недавно опубликованное исследование. В его ходе около 250 000 человек наблюдались в течение семи лет в Швеции, Великобритании, Дании, Нидерландах и Финляндии.

В совокупности полученные результаты подкрепляют научную точку зрения о том, что для подавляющего большинства людей телефоны не способствуют возникновению рака мозга.

"Это подтверждает наши наблюдения", — сказал Euronews Health старший научный сотрудник Датского института рака Аслак Харбо Поулсен.

Между телефонами и опухолями нет связи

Его исследование было проведено в Дании. Оно включало около 358 000 абонентов мобильных телефонов.

"Не похоже, что существует сильная корреляция между использованием мобильных телефонов и риском возникновения этих опухолей в общей популяции", — сказал он.

Главный вопрос, по словам Харбо Поулсена: могут ли мобильные телефоны всё же влиять на людей, которые пользуются ими очень много или долго. Но даже если это и так, это было бы "крайне редким явлением".

Не похоже, что существует сильная корреляция между использованием мобильных телефонов и риском возникновения этих опухолей в общей популяции Аслак Харбо Поулсен старший научный сотрудник Датского института рака

В 2011 году ВОЗ предупредила, что мобильные телефоны "возможно, являются канцерогеном для человека", и с тех пор ее исследовательское подразделение проводит масштабные исследования.

Харбо Поулсен отметил, что в исследованиях потенциального риска для здоровья, связанного с телефонами, обычно неясно, связан ли он с излучением, воздействием света в ночное время или другой причиной.

Примечательно, что точкой отсчета в новом исследовании стал 2022 год, когда сети 5G, работающие в более высокочастотном спектре, чем телефоны предыдущих поколений, были еще относительно новыми.

Однако они все еще считаются неионизирующими, и авторы исследования говорят, что людям не стоит беспокоиться.

"Пока нет серьезных исследований сетей 5G, но есть исследования радаров, которые работают на аналогичных высоких частотах; они не показали повышенного риска", — говорит Марк Элвуд.