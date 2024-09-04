NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Мобильные телефоны не повышают риск развития рака мозга — исследование

Между использованием мобильных телефонов и раком мозга не выявили тесной взаимосвязи.
Между использованием мобильных телефонов и раком мозга не выявили тесной взаимосвязи. Авторское право Julio Cortez/AP
Авторское право Julio Cortez/AP
By Gabriela Galvin
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ученые не обнаружили взаимосвязи между использованием мобильных телефонов и раком мозга. Об этом говорится в мета-анализе исследований за последние двадцать лет, заказанном ВОЗ.

РЕКЛАМА

Использование мобильных телефонов, вероятно, не повышает риск развития рака мозга, говорится в исследовании, проведенном по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Излучение телефонов — неионизирующее и выделяется на достаточно низких частотах и уровнях энергии. Поэтому оно не повреждает ДНК — в отличие от ионизирующего излучения медицинских рентгеновских лучей и солнца.

Несмотря на резкий рост популярности мобильных телефонов и других беспроводных технологий, использующих аналогичные радиочастоты — радио, телевидение, радионяни, — аналогичного роста заболеваемости тремя видами рака мозга, лейкемией или раком гипофиза или слюнных желез не наблюдается, говорится в мета-анализе, опубликованном в журнале Environmental International. Он включает в себя 63 исследования, проведенные за последние 20 лет.

"Что касается главного вопроса — мобильных телефонов и рака мозга, то мы не обнаружили повышенного риска, даже при воздействии в течение более десяти лет и максимальных категориях времени разговора и количества звонков", — сказал соавтор исследования и почетный профессор эпидемиологии рака в Оклендском университете в Новой Зеландии Марк Элвуд.

К похожим результатам пришло и другое, недавно опубликованное исследование. В его ходе около 250 000 человек наблюдались в течение семи лет в Швеции, Великобритании, Дании, Нидерландах и Финляндии.

В совокупности полученные результаты подкрепляют научную точку зрения о том, что для подавляющего большинства людей телефоны не способствуют возникновению рака мозга.

"Это подтверждает наши наблюдения", — сказал Euronews Health старший научный сотрудник Датского института рака Аслак Харбо Поулсен.

Между телефонами и опухолями нет связи

Его исследование было проведено в Дании. Оно включало около 358 000 абонентов мобильных телефонов.

"Не похоже, что существует сильная корреляция между использованием мобильных телефонов и риском возникновения этих опухолей в общей популяции", — сказал он.

Главный вопрос, по словам Харбо Поулсена: могут ли мобильные телефоны всё же влиять на людей, которые пользуются ими очень много или долго. Но даже если это и так, это было бы "крайне редким явлением".

Не похоже, что существует сильная корреляция между использованием мобильных телефонов и риском возникновения этих опухолей в общей популяции
Аслак Харбо Поулсен
старший научный сотрудник Датского института рака

В 2011 году ВОЗ предупредила, что мобильные телефоны "возможно, являются канцерогеном для человека", и с тех пор ее исследовательское подразделение проводит масштабные исследования.

Харбо Поулсен отметил, что в исследованиях потенциального риска для здоровья, связанного с телефонами, обычно неясно, связан ли он с излучением, воздействием света в ночное время или другой причиной.

Примечательно, что точкой отсчета в новом исследовании стал 2022 год, когда сети 5G, работающие в более высокочастотном спектре, чем телефоны предыдущих поколений, были еще относительно новыми.

Однако они все еще считаются неионизирующими, и авторы исследования говорят, что людям не стоит беспокоиться.

"Пока нет серьезных исследований сетей 5G, но есть исследования радаров, которые работают на аналогичных высоких частотах; они не показали повышенного риска", — говорит Марк Элвуд.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Новые смерти от лихорадки Западного Нила

"Революционное испытание": европейцы получат первую в мире вакцину против рака лёгких

Спровоцирует ли вспышка оспы обезьян новую пандемию? Эксперты согласны, что ситуация "тревожная"

сотовый телефон мозг человека изучение рака Рак радиация