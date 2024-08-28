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Новые смерти от лихорадки Западного Нила

Комар-переносчик вируса лихорадки Западного Нила
Комар-переносчик вируса лихорадки Западного Нила Авторское право Rick Bowmer/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Rick Bowmer/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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В этом году вирус отмечен в 9 европейских странах

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В испанской Севилье зафиксированы два новых случая смерти от лихорадки Западного Нила. Таким образом, общее число жертв достигло пяти человек за лето. Ранее местные власти сообщали, что выявили десять случаев заражения вирусом.

Комары-переносчики вируса обнаружены в нескольких районах вдоль реки Гвадалквивир. В аптеках вешают плакаты с лозунгом «Не облегчайте жизнь комарам!» и советами о том, как избежать заражения.

Жители нескольких городков в этом районе ранее даже выходили на акции протеста, требуя от властей принять более эффективные меры.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с начала года вирусом Западного Нила заразились около 80 жителей 9 европейских стран. Больше всего — в Греции и Италии. Подчёркивается, что речь идёт именно о случаях заражения в Старом Свете.

Сейчас, по словам врачей, сезон инфицирования в самом разгаре: европейские условия наиболее благоприятны для комаров с июня по октябрь.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в 80% случаев заражение протекает совершенно бессимптомно. Примерно в одном случае из ста, однако, последствия могут быть весьма тяжёлыми, включая менингоэнцефалит — воспаление оболочек спинного мозга.

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