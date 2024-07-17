Жалоба граждан и евродепутатов на отсутствие прозрачности в контрактах на закупку вакцин между Еврокомиссией и фармацевтическими компаниями удовлетворена

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Европейский суд (ЕСП) сегодня (17 июля) отменил решение Европейской комиссии о сокрытии некоторых частей контрактов на закупку вакцин COVID на фоне попыток Фон дер Ляйен заручиться поддержкой для переизбрания.

ЕСП считает, что Комиссия не предоставила достаточного доступа к договорам о покупке, и полагает, что решение исполнительной власти опубликовать только отредактированные версии контрактов содержит нарушения.

Решение вынесено за день до того, как Европейский парламент проголосует по вопросу о повторном назначении фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

В прошлом она подвергалась критике со стороны законодателей за предоставление лишь частичного доступа к контрактам на поставку вакцин, отредактированные версии которых были размещены в Интернете.

Поначалу ее хвалили за то, что она провела переговоры по контрактам на вакцину COVID, сделав ее доступной в Европе. Но впоследствии отсутствие прозрачности в подписании и финансировании поставок вышло на первый план .

По мнению суда, Комиссия "не продемонстрировала, что более широкий доступ к этим положениям действительно подорвет коммерческие интересы этих предприятий".

До сих пор этот вопрос не влиял на кандидатуру фон дер Ляйен, а обсуждение ее личной переписки с главой фармакомпании "Пфайзер" ушло из новостной ленты. После евровыборов она быстро стала консенсусной кандидатурой среди основных политических сил последнего мандата: EPP, S&D и Renew Europe.

Но это решение ставит "зеленых" перед дилеммой: они оспорили решение Комиссии в Европейском суде. В последние дни фон дер Ляйен обхаживала "зеленых", пытаясь заручиться поддержкой своей кандидатуры перед завтрашним голосованием.

"Эти контракты касаются общественного здравоохранения, и в интересах общества, чтобы содержащаяся в них информация о ценах на дозы, ответственности за побочные эффекты, графиках поставок и другие важные сведения были как можно более прозрачными и доступными для общественности", - заявил евродепутат Ким ван Спаррентак в пресс-релизе после подачи заявления в Европейский суд.

Решение может быть обжаловано Европейской комиссией в течение двух месяцев.