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Препараты для контроля веса могут привести к слепоте? Ученые просят перепроверить

Инъекционный препарат Ozempic представлен в 2023 году.
Инъекционный препарат Ozempic представлен в 2023 году. Авторское право David J. Phillip/AP Photo
Авторское право David J. Phillip/AP Photo
By Gabriela Galvin
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ozempic, Wegovy, популярные препараты против диабета и ожирения, могут быть связаны с редким заболеванием, которое вызывает слепоту на один глаз, говорится в новом исследовании.

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Люди, принимающие препараты для снижения веса и лечения диабета Wegovy и Ozempic, могут быть подвержены повышенному риску слепоты на один глаз из-за возникновения редкого заболевания. Об этом сообщается в исследовании, опубликованное в журнале JAMA Ophthalmology. В его рамках были изучены медкарты 17 тысяч человек.

Выяснилось, что у пациентов с диабетом, которым назначали семаглутид, продающийся под названиями Wegovy и Ozempic, примерно в четыре раза чаще диагностировали неартериальную переднюю ишемическую нейропатию зрительного нерва - заболевание, которое не вызывает боли, но не поддается лечению. При этом у пациентов с избыточным весом, которые получали препарат, вероятность развития NAION оказалась в 7 раз выше, чем у тех, кто его не принимал.

Взвесить риски

NAION возникает в результате снижения притока крови к зрительному нерву, который соединяет глаз с мозгом, что приводит к внезапной и необратимой слепоте на один глаз. Это очень редкое заболевание, которым страдают от 2 до 10 человек из 100 тысяч. Тем не менее, считают исследователи, их наблюдения должны заставить врачей и пациентов задуматься.

"Использование этих лекарств в промышленно развитых странах достигло пика, и во многих случаях они приносят очень большую пользу, но в будущем при их назначении врач и пациент должны учитывать NAION как потенциальный риск", - отметил в своем заявлении доктор Джозеф Риццо, один из авторов исследования и директор службы нейроофтальмологии в Массачусетской клинике. Летом 2023 года Риццо и его коллеги за одну неделю диагностировали NAION у трех пациентов, принимавших препараты для похудения. Посчитав это подозрительным - с учетом редкости заболевания - врач решил проанализировать данные пациентов задним числом.

Проверка не окончена

Исследование имеет ряд важных ограничений. Так, ученые пока не знают, вызвал ли ослепление сам препарат или же в их выборку случайно попал необычно высокий процент пациентов с редкими глазным недугом, что повиливало на общий результат. Правда, анализ показал, что наибольший риск развития NAION у пациентов наблюдался в первый год после назначения семаглутида; это позволяет предположить, что слепота может быть вызвана приемом препарата.

Исследователи заявили, что их результаты являются "значительными, но предварительными", призывая провести более тщательное изучения связи между семаглутидом и потерей зрения. "Проведенное исследование полезно для выявления потенциальной связи между лечением и возникновением NAION, но это не тот тип исследования, который может доказать, что лечение точно вызвало NAION", - уточнил Эндрю Ли, клинический представитель Американской академии офтальмологии и нейроофтальмолог из Хьюстонской методистской больницы в США.

По словам доктора Риццо, новые результаты особенно важны для людей, которые только рассматривают возможность приема препарата - особенно если у них есть проблемы со зрительным нервом, например, глаукома.

Другие исследования показали, что препараты для борьбы с ожирением могут снизить риск развития рака, инфаркта и инсульта, но одновременно связаны с редкими, но серьезными проблемами с желудком.

Семаглутид, относящийся к классу лекарств, известных как агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), набрал популярность после того, как датская компания Novo Nordisk выпустила в 2017 году препарат Ozempic для лечения диабета, а в 2021 году - препарат Wegovy для контроля веса.

Спрос вырос настолько, что Евросоюз столкнулся с нехваткой Ozempic. На этом фоне Европейское агентство по лекарственным средствам призвало врачей не выписывать препарат только в "косметических целях" и предостерегло от риска подделок.

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