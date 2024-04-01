By Euronews и EBU

Некоторые ждали этого дня долгие годы: с 1 апреля Германия легализовала выращивание, хранение и употребление марихуаны, после Мальты в 2021 году и Люксембурга в 2023-м.

РЕКЛАМА

Новый закон позволяет частным лицам и общественным объединениям легально выращивать каннабис и обладать им в ограниченных количествах, а именно: взрослым старше 18 лет разрешено выращивать до трёх растений для личного употребления и хранить до 25 граммов. Более масштабное производство марихуаны разрешат членам клубов, насчитывающих до 500 членов, все из которых совершеннолетние. Употреблять каннабис смогут только члены клуба; он не предназначен для продажи.

Правительство Германии отметило, что действовавший до сих пор запрет не работал, поскольку люди все равно курили мариуану и, делая это, становились преступниками. В стране ежегодно проводится 180 000 уголовных процессов, связанных с торговлей каннабисом и его употреблением.

Чтобы воспользоваться новым законом, необходимо проживать в Германии не менее шести месяцев.Как и в случае с алкоголем или наркотиками, вождение в нетрезвом виде под воздействием изменяющего поведение вещества, остается запрещённым.

Участница акции "Курить запрещено" перед Бранденбургскими воротами, Берлин, 1 апреля 2024 г. Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Магазинам, и раньше продававшим оборудование для выращивания каннабиса в домашних условиях, по-прежнему нельзя продавать семена. Их владельцы не уверены, что дела пойдут лучше.

С 1 апреля частные лица могут заказывать семена или саженцы только через интернет, в том числе в европейских странах, которые уже легализовали продажу. После 1 июля семена можно будет приобрести в клубах каннабиса, которые откроются практически во всех ландах: опять-таки каждый сможет приобретать там семена строго для личного пользования.