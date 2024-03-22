Видеообращение принцессы Уэльской: у принцессы диагностирован рак

By Euronews

Кейт Миддлтон рассказала, что у неё диагностирован рак и она проходит профилактическую химиотерапию.

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Кейт Миддлтон рассказала, что у неё диагностирован рак и она проходит профилактическую химиотерапию.

В личном послании 42-летняя принцесса сообщила, что плановая операция на брюшной полости, проведённая в январе, прошла успешно, и первоначально считалось, что это не онкология.

Но после операции анализы показали наличие заболевания.

"Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы пережить это в частном порядке ради нашей молодой семьи", - заявила принцесса.