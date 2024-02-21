EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В Испании священник и его романтический партнер арестованы за незаконную торговлю Виагрой

Священник и его бойфренд арестованы в Бадахосе за продажу сексуальных стимуляторов
Священник и его бойфренд арестованы в Бадахосе за продажу сексуальных стимуляторов Авторское право EBU
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на португальском языке

Испанский священник и его романтический партнер арестованы за торговлю Виагрой. Местная епархия сожалеет о скандале, который причинил "боль и страдания"

РЕКЛАМА

Священник из городка Дон-Бенито на западе Испании и его партнер арестованы за незаконную торговлю Виагрой и другими сильными афродизиаками.

В ходе обыска полиция изъяла большое количество стимуляторов, готовых к продаже. В Испании препараты для повышения сексуальной активности продаются только по рецепту.

Сообщается, что у падре была обширная и постоянно растущая клиентская база. Сексуальные стимуляторы продавались как в приходской резиденции, так и в других частях церкви. 

По данным местной прессы, священник полагал, что не вызовет подозрений из-за своего руководящего положения в приходе. О его отношениях с другим мужчиной было известно в местной общине, тем не менее святой отец пользовался хорошей репутацией.

В заявлении местной епархии говорится, что она сожалеет о "скандале", который причинил "боль и страдания".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Маск: пациент с чипом Neuralink в мозгу научился двигать курсор компьютерной мыши силой мысли

Ученые создали эффективный против резистентных бактерий антибиотик

Курение оказывает пагубное влияние на иммунную систему даже спустя годы после отказа от него - ученые

Употребление наркотиков Испания Католическая церковь Торговля наркотиками