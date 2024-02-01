К 2045 году в Европе заболеваемость раком вырастет более чем на 20%

В новом докладе, опубликованном в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, говорится о растущем бремени онкологических заболеваний во всем мире.

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Согласно новым оценкам Международного агентства по изучению рака (IARC), в ближайшие два десятилетия число новых случаев заболевания раком в Европе вырастет на 22,5 процента.

При этом в период с 2022 по 2045 год число диагностированных раковых заболеваний в мире вырастет на 55 процентов - с примерно 19,9 миллиона случаев рака в 2022 году до 30,9 миллиона случаев в 2045 году.

Новые оценки были опубликованы в преддверии Всемирного дня борьбы с раком 4 февраля и подчеркивают "растущее бремя" рака и необходимость решения проблемы неравенства в борьбе с ним, согласно данным IARC, агентства по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Среди факторов, способствующих росту заболеваемости, - старение населения, табак, алкоголь, ожирение, а также загрязнение воздуха, говорится в сообщении агентства.

В настоящее время примерно каждый пятый человек заболевает раком в течение своей жизни, а умирает от него каждый девятый мужчина и каждая двенадцатая женщина.

По мере роста заболеваемости раком увеличится и смертность от него - с 9,7 миллиона человек в 2022 году до 16,6 миллиона человек в 2045 году.

Согласно новому анализу, число смертей от рака в Европе может вырасти на 32 процента.

Распространенные виды рака в Европе и различия в лечении

В Европе наиболее распространенным видом рака является рак молочной железы, за ним следуют рак простаты и рак толстой кишки, согласно оценкам МАИР, агентства ВОЗ по борьбе с раком, сделанным к 2022 году.

Согласно данным ЕС, наиболее распространенными причинами смерти от рака в странах ЕС являются рак легких, колоректальный рак и рак молочной железы.

В новом докладе Международного союза по борьбе с раком (UICC), также опубликованном на этой неделе, говорится о том, что в Европе существует значительное неравенство в доступе к онкологической помощи.

Люди с низким социально-экономическим статусом в Швеции, например, имеют более высокий риск умереть от рака по сравнению с теми, кто находится в более привилегированном положении, говорится в докладе UICC.

В Португалии около 30 процентов наиболее распространенных причин рака связаны с потреблением табака.

"Несмотря на прогресс, достигнутый в области раннего выявления рака, лечения и ухода за онкологическими больными, значительные различия в результатах лечения рака существуют не только между регионами мира с высоким и низким уровнем доходов, но и внутри стран", - говорит Кэри Адамс, глава UICC.

"Место проживания человека не должно определять, будет ли он жить. Существуют инструменты, позволяющие правительствам уделять приоритетное внимание лечению рака и обеспечивать доступ к недорогим и качественным услугам для всех. Это не просто вопрос ресурсов, а вопрос политической воли".

Среди мер, к которым призывает UICC, - увеличение финансирования на борьбу с раковыми диспропорциями, включение онкологических услуг в национальные программы здравоохранения и внедрение общих программ скрининга рака.

Различия между странами с высоким и низким уровнем дохода

Новые оценки Глобальной онкологической обсерватории МАИР выявили значительное неравенство между более развитыми и слаборазвитыми странами.

В странах с высоким индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) - показателем, основанным на образовании, продолжительности жизни и доходах, - рак груди будет диагностирован у одной из 12 женщин, а умрет от него одна из 71 женщины.

А вот в странах с низким ИРЧП рак груди диагностируется лишь у одной из 27 женщин, но умирает от него одна из 48.

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"Вероятность диагностирования рака груди у женщин в странах с низким ИРЧП на 50 процентов ниже, чем у женщин в странах с высоким ИРЧП, однако риск умереть от этого заболевания у них гораздо выше из-за поздней диагностики и недостаточного доступа к качественному лечению", - говорит Изабель Соерджоматарам, заместитель руководителя Сектора по наблюдению за раковыми заболеваниями МАИР.

В целом, по оценкам, число новых случаев заболевания раком в странах с низким ИРЧП в период с 2022 по 2045 год увеличится на 107 процентов, в то время как в странах с высоким ИРЧП - на 36 процентов.

Исследование ВОЗ, проведенное в 115 странах, показало, что большинство стран не финансируют должным образом онкологические услуги как часть медицинского страхования, и эксперты призвали к крупным инвестициям для устранения различий между странами.

IARC ранее подчеркивал, что оценки следует интерпретировать с "осторожностью" из-за ограниченности данных о раке во всем мире, "особенно в странах с низким и средним уровнем дохода".