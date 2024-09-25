В Антарктике стремительно тает "Ледник Судного дня"

Антарктический ледяной щит отступает быстрее, чем в предыдущие десятилетия, что вызывает опасения по поводу его полного разрушения. Впрочем, ученые, похоже, нашли способ увеличить толщину льда.

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Ученые обнародовали тревожные данные о гигантском леднике Туэйтса в Антарктиде. Исследователи заявили, что этот ледовый щит планеты ожидает "мрачная перспектива".

Замерзшую массу, размер которой сопоставим с Великобританией, прозвали "ледником Судного дня" из-за катастрофического эффекта, который его разрушение может оказать на планету. В результате таяния ледника пострадают сотни миллионов людей.

Однако на этой неделе появились и хорошие новости. Первые испытания, в ходе которых морская вода закачивалась в снег в канадской Арктике, показали, что лед под ним может стать толще.

Отступление ледника Туэйтса стремительно ускоряется

Антарктический ледовый щит отступает быстрее, чем в предыдущие десятилетия, что вызывает опасения по поводу его полного разрушения.

Группа британских и американских ученых ведет наблюдение за ледником Туэйтса с 2018 года. На прошлой неделе специалисты собралась в Британской антарктической службе (BAS), чтобы рассказать о результатах исследований.

Ледник Туэйтса простирается на 120 километров. Его толщина в некоторых местах превышает 2000 метров. Состояние ледника быстро меняется.

Объем льда, стекающий в море с Туэйтса и соседних ледников, увеличился более чем в два раза с 1990-х по 2010-й г. По словам исследователей, если бы ледник Туэйтса полностью разрушился, уровень моря поднялся бы на 65 см.

"Ледник Туэйтса отступает уже более 80 лет. За последние 30 лет этот процесс значительно ускорился. Результаты нашего исследования показывают, что ледник будет отступать все быстрее и быстрее", - сказал доктор наук геофизик Роб Лартер, член группы, осуществляющей мониторинг ледового щита.

Ученые, сообщил Лартер, едины во мнении: отступление ледника Туэйтса ускорится в течение следующего столетия.

"Существуют еще не до конца изученные процессы, которые могут ускорить разрушение ледника быстрее, чем это предсказывают современные модели. Это вызывает беспокойство среди специалистов, поскольку потенциальные последствия этих процессов еще не включены в крупномасштабные прогнозы", - заявил Лартер.

Полученные данные свидетельствуют о том, что ледник Туэйтса и большая часть Западно-Антарктического ледникового щита могут быть потеряны к XXIII веку. Ледник Туэйтса чрезвычайно уязвим к воздействию теплых вод океана, поскольку его основание находится ниже уровня моря.

Спасет ли ледники морская вода?

В канадской Арктике осуществляется амбициозный проект по увеличению толщины морского льда. Британская компания Real Ice в сотрудничестве с Центром восстановления климата при Кембриджском университете в начале этого года провела первые испытания по закачке морской воды в ледяные щиты. Методика продемонстрировала многообещающие результаты, позволив, по словам специалистов, нарастить 25 сантиметров льда на внутренней поверхности пакового льда.