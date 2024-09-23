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Из-за глобального потепления экстремальных наводнений будет больше

Наводнения разрушили дома и объекты коммунальной инфраструктуры
Наводнения разрушили дома и объекты коммунальной инфраструктуры Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Воздушные массы теперь могут поглощать на 15-20% больше водяного пара по сравнению с доиндустриальной эпохой.

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Экстремальные наводнения, подобные тем, что обрушились на Центральную Европу в последние недели, скорее всего, будут происходить все чаще по мере нагревания планеты.

По мнению ведущего австрийского эксперта по климатическим исследованиям, эти события, которые раньше ожидались раз в сто лет, теперь могут происходить каждые 80-90 лет.

"В настоящее время мы - то есть Земля в целом - нагреваемся со скоростью примерно 14 атомных бомб Хиросимы в секунду. Это дополнительная энергия, которую мы, люди, добавляем в земную систему, благодаря чему Земля нагревается. А это значит, что в воздухе может содержаться больше водяного пара, и проливные дожди также станут более экстремальными", - объясняет Марк Олефс, руководитель отдела по климатическим исследованиям Geosphere Austria.

Наводнения в Центральной Европе, вызванные штормом "Борис", разрушили дома и объекты коммунальной инфраструктуры, погибли несколько человек.

В районе Санкт-Пёльтен в Нижней Австрии в минувшие выходные за несколько дней выпало до 430 литров осадков на квадратный метр - объем, который обычно выпадает за шесть-девять месяцев

"Уже сейчас мы можем сказать, что вся территория над Центральной Европой, как океаны, так и суша, сейчас на два-три градуса теплее по сравнению с доиндустриальным периодом из-за вмешательства человека, в результате выброса парниковых газов, влияющих на климат. В результате не только теплые, влажные, средиземноморские воздушные массы, но и холодные, полярные воздушные массы стали на два-три градуса теплее и поэтому могут поглощать на 7% больше водяного пара на градус потепления, когда они насыщены влагой. Это означает, что весь этот конгломерат воздушных масс теперь может поглощать на 15-20% больше водяного пара по сравнению с доиндустриальной эпохой", - говорит Марк Олефс, руководитель отдела по климатическим исследованиям Geosphere Austria.

По оценкам специалистов, устранение ущерба, нанесенного наводнениями в Центральной Европе, обойдется более чем в миллиард евро.

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