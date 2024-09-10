Борьба с изменением климата: Копенгаген мечтает стать городом, защищённым от наводнений

В ближайшие десятилетия столица Дании столкнётся с увеличением числа проливных дождей в связи с изменением климата. Гигантские объекты инфраструктуры строятся над и под землёй, чтобы город мог выстоять против сильных ливней.

2 июля 2011 года Копенгаген столкнулся с «ливнем тысячелетия». В считанные минуты вода затопила улицы и здания, причинив ущерб почти на миллиард евро.

«В тот год мы поняли, что климатические изменения сильно отразятся на Копенгагене, и проанализировали последствия произошедшего. Предполагается, что количество дождей возрастёт на 30%, увеличится число ливней, что окажет масштабное воздействие на город», – объясняет Ян Расмуссен, директор проекта в рамках реализации плана адаптации к изменению климата в Копенгагене.

Более 10 лет назад в Копенгагене был запущен многомиллиардный план управления ливневыми водами euronews

В связи с этим город приступил к реализации обширного плана по улучшению борьбы с разрушительными ливнями, так называемыми сильными ливневыми дождями, при которых выпадает более 15 миллиметров осадков за 30 минут. Столичный «план управления ливневыми водами» включает в себя ряд мелких и крупных решений: технических и природосберегающих, наземных и подземных.

Чтобы увеличить пропускную способность системы водоотведения, город начал строительство нескольких туннелей под землёй. Мы посетили туннель длиной 1,3 км, который соединит внутренние озёра Копенгагена с дальним концом гавани. Его строительство завершится в 2026 году.

Вид на насосную станцию строящегося туннеля для отвода ливневых вод вблизи гавани Копенгагена euronews

«Когда в городе выпадает много осадков, мы можем заполнить туннель, используя его в качестве резервуара, чтобы в дальнейшем, когда в системе будет больше места, направить поток воды на водоочистную станцию. Во время сильного ливня мы сможем спустить воду из туннеля в гавань, и он будет выполнять транспортировочную функцию», – объясняет Дитте Райнхольд Йенсен, эксперт по адаптации к изменению климата из компании HOFOR, реализующей эти грандиозные планы.

Вид на строящийся туннель для отвода ливневых вод шириной 2-3 метра в центре Копенгагена euronews

Стоимость туннеля оценивается в 43 миллиона евро. «Расходы на строительство компенсируют ущерб, который мы предотвращаем», – подчёркивает Дитте.

Как сообщает HOFOR, подобный туннель в районе Валби уже доказал свою эффективность во время небольшого ливня 4 августа 2024 года.

Городские наземные решения для управления водными ресурсами

В Копенгагене были проверены в деле и другие наземные решения, например, строительство дождеприёмников в жилых районах. Также были протестированы водопроницаемые виды асфальта, которые не позволяют воде оставаться на поверхности.

Некоторые парки были полностью переоборудованы под штормовую погоду. Исторический парк Энгаве, созданный почти век назад, был переоборудован в водохранилище объемом 22 600 м3, где могут вместиться восемь олимпийских бассейнов.

Во время ливня лишняя дождевая вода будет стекать на футбольное поле в парке euronews

Проект является результатом обширных исследований, посвящённых движению воды в различных районах города. Парк расположен ниже по течению от района Карлсберг на холме и может вместить 3 000 кубических метров воды. В случае переполнения лишняя дождевая вода будет стекать вниз по течению в этот парк.

Эти ворота могут закрыться под напором воды, и весь парк заполнится водой euronews

«Сначала вода заполнит футбольное поле, а затем озеро. Далее вода попадёт в розарий. Если этого будет недостаточно, ворота парка закроются, и весь парк будет заполнен водой», – объясняет Ян Расмуссен, находясь перед бетонной стеной высотой чуть меньше метра, которая расположена по всему периметру парка.

Парк сохранил свой первоначальный облик, например, здесь осталось озеро euronews

Организаторы проекта утверждают, что благодаря сохранившемуся озеру, футбольному полю и садам, это место не похоже на комплекс водозащитных сооружений. «Когда мы обсуждали этот проект с городскими архитекторами, мы сказали, что парк обязательно нужно сохранить. Они спросили: «Вы уверены, что это возможно?» Но мы смогли это сделать. Этот парк не похож на водохранилище», – добавляет Расмуссен.

Воду в низовье парка Энгаве можно использовать, чтобы питать насос для уборки улиц. «Ожидается, что жара усилится, поэтому мы пытаемся объединить все вопросы в один план», – объясняет Ян, по словам которого датская столица сотрудничает с другими городами, чтобы поделиться своим опытом в области адаптации к изменению климата через C40 и другие организации.

«То, что мы работаем над этим вопросом, не означает, что мы можем расслабиться. Нужно постоянно прилагать усилия, чтобы справиться с предстоящими дождями», – подтверждает Дитте Райнхольд Йенсен из HOFOR.

На пути к более системному подходу

В апреле Европейскоеагентство по окружающей среде (ЕАОС) опубликовало доклад об адаптации городов к климатическим изменениям в 2024 году, согласно которому городам необходимо прилагать больше усилий для защиты от климатических рисков и инвестировать в устойчивость городского общества.

Дождеприёмники, установленные в жилом районе Копенгагена euronews

«Многие сегодняшние действия по-прежнему реализуются в рамках проектов. Мы должны сделать их более системными. Это вызов для городов, но со временем потребуется сделать гораздо больше», – говорит Воутер Ванневиль, эксперт ЕАОС по адаптации к изменению климата. Он призывает города увеличить количество зелёных насаждений, чтобы противостоять присущей городам водонепроницаемости, а также сохранить воду в городах в виде фонтанов и каналов.

Воутер Ванневиль, эксперт Европейского агентства по окружающей среде в Копенгагене, утверждает, что в Европе возрастут климатические риски euronews

По данным ЕАОС, за последнее десятилетие, 2021, 2022 и 2023 годы вошли в пятёрку лет с наибольшими экономическими потерями, вызванными экстремальными погодными явлениями, в частности наводнениями.

«На земле происходит много событий. В течение нескольких лет крупные города разрабатывают и реализуют планы. Но теперь настало время и для небольших городов, у которых нет ресурсов для создания специальной команды, также приступить к их реализации. Многое уже сделано, но предстоит сделать ещё больше», – заключает эксперт ЕАОС.