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Португалия призывает Европейский инвестбанк вкладывать средства в устойчивость водных ресурсов

Либрешот
Либрешот Авторское право Libreshot
Авторское право Libreshot
By Marta Pachecovideo by Isabel Marques da Silva
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Обеспечение европейцев качественной пресной водой должно стать приоритетом для нового состава Еврокомиссии. Этот призыв содержался в письме, направленном в июле в Брюссель. Проследить за его судьбой в столицу Бельгии прибыла министр энергетики Португалии.

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Обеспечение населения пресной водой должно стать приоритетом для нового состава Еврокомиссии. С таким призывом к Брюсселю обратилась министр энергетики и окружающей среды Португалии Мария да Граса Карвальо.

Около 20% территории ЕС и 30% граждан сообщества страдают от ставших частыми засух и наводнений. Минувшей весной власти испанской Каталонии были вынуждены объявить чрезвычайную ситуацию и ограничить потребление воды. И это только один пример. На фоне изменения климата общая перспектива для ЕС не выглядит радужной. После встречи в Брюсселе с представителями Еврокомиссии Мария да граса Карвальо отметила важность инвестиций в область водных ресурсов.

Мария да Граса Карвальо, министр энергетики и окружающей среды Португалии:

"Мы пришли не для того, чтобы просить о принятии новых законов, нам не нужны законы о воде. Нам необходимо, чтобы вопрос был рассмотрен в следующем бюджете Европейского союза как приоритетный, чтобы обеспечение населения водой стало приоритетом и для Европейского инвестиционного банка".

В июле этого года в Европейскую комиссию было направлено письмо от 21-й страны ЕС по вопросу устойчивого водоснабжения. Текст подготовило правительство Португалии. В нем говорится, что экономические потери от засух обходятся ЕС ежегодно в 9 миллиардов евро, а к концу столетия эта сумма может вырасти до 65 миллиардов.

Вопросами водопользования занимается еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству. Вода, как подчеркивает португальский министр, является ресурсом, имеющим решающее значение для многих секторов экономики: от промышленности до энергетики, от сельского хозяйства до туризма... и даже для обороны.

Мария да Граса Карвальо, министр энергетики и окружающей среды Португалии:

"Во многих частях мира нехватка воды может стать причиной конфликтов. И чтобы этого не произошло, мы должны иметь доступ к достаточному количеству качественной воды".

Стратегическая повестка, утвержденная Европейским советом на ближайшие 5 лет, обязывает страны сообщества повышать устойчивость водных ресурсов и инвестировать в обширную трансграничную водную инфраструктуру.

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