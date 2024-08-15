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Экоактивисты ненадолго нарушили работу аэропортов в Германии

Активисты требуют от правительства отказаться от ископаемого топлива
Активисты требуют от правительства отказаться от ископаемого топлива Авторское право Peter Kneffel/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Peter Kneffel/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
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В четырех аэропортах участники протеста приклеили себя к рулежным дорожкам.

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Экоактивисты в Германии на короткое время нарушили работу аэропортов в нескольких городах.

Движение "Последнее поколение" организовало акции под лозунгом "Нефть убивает" в четверг утром в Берлине, Кельне, Штутгарте и Нюрнберге. Участники протеста приклеили себя к рулежным дорожкам.

Радикальные защитники климата говорят, что их протест направлен против использования ископаемого топлива и требуют от правительства Германии подписать соглашение о глобальном отказе от ископаемого топлива к 2030 году.

Восемь участников протестов были задержаны полицией и отпущены через несколько часов.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер назвала действия активистов "преступными", а также "опасными и глупыми". Она напомнила, что правительство планирует принять закон, который предусматривает более жесткие санкции в отношении тех, кто незаконно проникает на территорию аэропорта. Федеральный кабинет министров уже одобрил более строгие правила, теперь по ним должен проголосовать Бундестаг.

В рамках реформы планируется также обязать операторы аэропортов внедрять более комплексные меры защиты, включая ограждения, контрольно-пропускные пункты и технологию видеонаблюдения.

На прошлой неделе полиция провела обыски у активистов "Последнего поколения" в рамках расследования по делу об акции протеста представителей группы, организованной в конце июля в крупных аэропортах Германии. В аэропорту Франкфурта-на Майне были отменены более 200 рейсов.

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