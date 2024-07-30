В Афинах уже привыкли к изнуряющей жаре, но, столкнувшись с резким подъемом температур летом, было решено воспользоваться древнеримскими инженерным решениям для создания большего числа зеленых зон. Чтобы узнать больше, Water Matters отправились в путешествие под землю.

После рекордно жаркого июня и еще одного периода сильнейшей жары в июле вопросы понижения температуры и экономии воды в Афинах стали исключительно актуальны, особенно учитывая, что эта часть Европы является одним из самых быстро теплеющих мест на Земле. Одной из идей, которая уже разрабатывается, является озеленение греческой столицы за счет использования воды из древнеримского акведука города.

Туристы изнывают от жары из-за чрезвычайно высоких температур в районе Акрополя euronews

В 2024 году наблюдались две сильные тепловые волны, при которых температура превышала 40 градусов по Цельсию euronews

Скрытое наследие

Акведук Адриана, строительство которого было начато по приказу императора Адриана и завершено около 140 г. н. э., проходит примерно 23 км от горы Парнита, к северу от столицы, до самого центра Афин. Большая часть акведука пролегает под землей и действует за счет инфильтрации грунтовых вод.

Протяженность акведука Адриана составляет примерно 23 км: от горы Парнита до водохранилища Адриана в самом центре Афин euronews

Акведук Адриана соединен серией скважин, проходящих через горизонт грунтовых вод euronews

В муниципалитете Халандри часть древнего сооружения возвращают к жизни в рамках пилотного проекта Cultural HIDRANT.

«У акведука Адриана нет очевидного источника, откуда вода бы могла течь куда-то еще», — отметил Христос Джованопулос, руководитель проекта Cultural HIDRANT. «Он вбирает воду из земли по всему своему пути, и это важно, потому что чем больше воды используется, тем больше воды возвращается. Обогащаются водные ресурсы, которые мы используем», — добавил он.

Христос Джованопулос — руководитель проекта Cultural HIDRANT, в рамках которого восстанавливается часть акведука Адриана euronews

После завершения проекта жители Халандри смогут использовать систему подачи непитьевой воды для полива садов или уборки своих территорий, подключившись к проходящим рядом с акведуком трубопроводам или воспользовавшись услугами муниципальных водовозов.

Главное водохранилище акведука в Халандри фильтровало воду, идущую в центральную часть Афин euronews

«Акведук Адриана, поскольку он все еще функционирует, по-прежнему проводит воду, которая сейчас сливается в море. Когда новые трубопроводы для непитьевой воды начнут работать, мы планируем сэкономить 80 000 кубометров воды в год», — пояснил Христос.

Афины — это один из самых жарких и густонаселенных городов Европы. Летом это вызывает ярко выраженный эффект теплового острова, и есть надежда, что дополнительная вода создаст и будет подпитывать зеленый коридор вдоль маршрута акведука, способствуя понижению температуры.

Создание устойчивой культуры обращения с водой

Другим важным аспектом проекта является изменение привычек людей, мотивируя их использовать воду по-другому, чтобы меньше питьевой воды тратилось понапрасну.

«Конечная цель проекта — создать культуру в Афинах», — отметил Йоргос Сачинис, директор по стратегии и инновациям афинской компании водоснабжения и канализации EYDAP. «Мы хотим, чтобы было больше зеленых насаждений и меньше питьевой воды тратилось для непитьевых целей, и этот проект — только начало долгого пути в этом направлении», — добавил он.

Восстановление заброшенных источников воды и озеленение городских территорий все чаще рассматриваются как способы смягчения последствий изменения климата и содействия устойчивому развитию.

Йоргос Сачинис — директор по стратегии и инновациям афинской компании водоснабжения и канализации EYDAP euronews

Сторонники проекта в Халандри подчеркивают, что участие жителей и создание местной ассоциации, занимающейся сохранением этого ценного водного ресурса для будущего, стали залогом успеха этой инициативы. Однако долгосрочная стратегия заключается в расширении охвата проекта до всего города и выходе за его пределы.

Подводя итоги, Христос поделился с Euronews: «Есть планы по расширению в других районах Афин, через которые проходит акведук Адриана. Но мы также начали сотрудничество с еще пятью-шестью городами в Европе, в рамках которого объединяются культурное наследие с водным наследием, чтобы сделать города более зелеными, экологичными и пригодными для жизни».

Реконструкция акведука Адриана направлена на создание большего количества зеленых зон в Афинах и снижение экстремальных температур euronews

Повышение осведомленности о значимости воды

Euronews совместно с Европейской комиссией продвигает кампанию ЕС Water Wise — #WaterWiseEU. Наша серия выпусков Water Matters и кампания ЕС направлены на повышение осведомленности о растущей нагрузке на водные системы Европы и о необходимости устойчивого управления водными ресурсами. Water Matters будет освещать различные вопросы, связанные с водой, чтобы напомнить о важности защиты природы и экосистем, являющихся неотъемлемой частью круговорота воды. С помощью увлекательного контента Euronews и Европейская комиссия надеются вдохновить отдельных людей и сообщества бережнее относиться к воде (#WaterWiseEU).