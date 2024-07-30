Суд ЕС встал на защиту волков

Строго охраняемый статус волков подтвержден сразу двумя решениями Европейского суда. Правда, в стане правых хотят перемен: там считают, что популяция волков уже достаточно велика.

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Северный испанский регион Кастилия и Леон не может разрешать охоту на волков, пока они остаются под защитой на национальном уровне. Такое решение вынес Европейский суд в Люксембурге.

Таким образом, правительство крупнейшего из 17 автономных сообществ Испании, возглавляемое с 1987 года консервативной Народной партией (НП), не вправе и дальше признавать волка законной целью охотников.

Левое правительство Испании выступило за строгую защит этих животных еще в 2021 году, но оставались региональные исключения. Теперь они сняты. "Волк не может быть отнесен к охотничьим видам на части территории государства-члена ЕС, если его природоохранный статус на национальном уровне признан неблагоприятным", - говорится в заявлении суда, расположенного в Люксембурге.

Хуан Карлос Суарес-Куиньонес, региональный министр окружающей среды Кастилии и Леона, согласился с вердиктом, отметив, что с момента введения национального запрета в 2021 году охота в регионе не проводилась.

Ранее Европейский суд принял сходное решение касательно Австрии, где на отступления в вопросе охоты на волков претендует федеральная земля Тироль.

Оба дела были переданы в европейские инстанции национальными судами в ответ на иски от природоохранных групп.. Правда, экоактивисты говорят, что охраняемый статус волков может быть вскоре пересмотрен: в 2023-м Еврокомиссия объявила, что хочет добиться его изменения в соответствии с Бернской конвенцией о сохранении дикой природы и сред обитания.

Комиссия тогда отметила, что численность волков в Европе выросла примерно до 20 000 особей, но критики обвиняют ее председателя, Урсулу фон дер Ляйен, в личной неприязни к этим животным: в 2022 году волк загрыз ее пони Долли.

Ранее в этом месяце в эксклюзивном интервью Euronews координатор по экологической политике Европейской Народной партии включил ослабление охранного статуса волков в число приоритетов группы на предстоящий законодательный цикл.